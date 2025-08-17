Mundo

Bolívia inicia eleições para presidente e Congresso com direita como favorita

Votação se estenderá até as 17h do horário de Brasília

Eleições na Bolívia: urnas são abertas para votação que pode tirar hegemonia da esquerda após décadas (AIZAR RALDES/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h33.

As eleições gerais na Bolívia começaram neste domingo, 17, com a direita como favorita, após 20 anos de governos de esquerda, anunciou o Tribunal Supremo Eleitoral.

Mais de 7,5 milhões de bolivianos são chamados a votar entre oito candidatos presidenciais e a renovar o Congresso de 166 membros, em meio a uma grave crise econômica.

Serão escolhidos o presidente e o vice-presidente, e será renovado o Parlamento para o período 2025-2030.

O chefe da autoridade eleitoral, Oscar Hassenteufel, inaugurou o dia da votação, que se estenderá até as 16h00, horário local (17h00 no horário de Brasília).

Bolivia arte candidatos

ELEIÇÕES NA BOLÍVIA:

 

Acompanhe tudo sobre:BolíviaEvo Morales

