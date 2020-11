Biden vence em Wisconsin e Michigan e está muito próximo da vitória

O democrata Joe Biden venceu em Wisconsin e Michigan e está muito perto de conquistar a Presidência dos Estados Unidos. Com a vitória nos dois estados, falta apenas a confirmação de suas lideranças em Nevada e Arizona para que o candidato atinja os 270 votos necessários para ser eleito pelo colégio eleitoral americano.

Os resultados podem ser confirmados no começo da madrugada desta quinta-feira. Às 20 horas de Brasília, Biden tinha conquistados 253 votos, ante 214 de Trump.

Falando brevemente na tarde de hoje, Biden não declarou-se o ganhador da disputa, mas afirmou ter confiança no resultado “quando a contagem for encerrada”. “Meus compatriotas americanos, ontem vocês provaram que a democracia é o coração pulsante deste país.”

A vantagem apontada nas pesquisas não se traduziu nas urnas. Muitos democratas contavam com uma vitória avassaladora, que representasse uma mensagem clara dos eleitores contra Donald Trump.

Mas não se espera que o presidente Donald Trump admita a derrota tão cedo. Em posts no Twitter ele repetiu as acusações de supostas fraudes na contagem dos votos enviados pelo correio. A expectativa é que os advogados do Partido Republicano montem uma campanha agressiva na Justiça para tentar anular algumas das vitórias de Biden.

Em Wisconsin e Michigan, Biden conseguiu retomar duas peças fundamentais do “muro azul”, a região do Meio Oeste americano que tradicionalmente votava nos democratas e em 2016 foi responsável pelo triunfo surpreendente de Trump.

Na Pensilvânia, outra peça fundamental do complicado quebra-cabeças do colégio eleitoral americano, Donald Trump tinha uma vantagem de 270.000 votos até às 20h20 de hoje. Mas a margem vinha encolhendo conforme eram contabilizados os votos enviados pelo correio.

Por causa da pandemia, vários estados flexibilizaram as regras de votação à distância, e os eleitores democratas aderiram a essa modalidade em números muito maiores que os republicanos.

Como a contagem dos votos pelo correio é mais demorada — os envelopes precisam ser abertos e as cédulas, validadas, antes da contabilização —, já se esperava a “virada azul” tardia (azul é a cor tradicional do Partido Democrata).

Trump, entretanto, está se fixando no outro lado do fenômeno: a “miragem vermelha”, ou seja, a contagem mais rápida dos votos depositados pessoalmente.

Sem oferecer evidências de fraude, ele afirmou na noite de terça que a contagem dos votos deveria ser interrompida em certos estados — curiosamente, naqueles em que ele estava na frente.

Ontem, ele voltou à carga pelo Twitter: “Reivindicamos, para fins do colégio eleitoral, a Pensilvânia (que não permite observadores jurídicos), a Geórgia e a Carolina do Norte, em todos os quais Trump tem uma GRANDE vantagem. Além disso, reivindicamos por meio desta o estado de Michigan se, de fato, houve um grande número de votos secretamente jogados fora, como amplamente noticiado!”

Não há notícias de votos descartados em Michigan. Entre os analistas políticos americanos, vem causando estupefação a ideia de que o presidente dos Estados Unidos peça que determinados votos — dentro das regras e sem qualquer evidência de irregularidades — sejam desconsiderados.

Em seu pronunciamento, Biden afirmou que “ninguém vai nos tomar nossa democracia, nem agora nem nunca”.

O que vai dizer a Justiça?

Com a iminente confirmação da vitória de Biden, os eventos dos próximos dias são uma incógnita.

No começo da tarde de ontem, advogados do Partido Republicano já haviam entrado com um processo pedindo a interrupção da contagem dos votos à distância no estado por suposta “falta de transparência”.

“A campanha do presidente Trump não teve acesso significativo a várias localidades de apuração para observar a abertura das cédulas e o processo de contagem, como garante a lei de Michigan”, afirmou Bill Stepien, diretor da campanha de Trump.

Até às 20 horas de hoje (horário de Brasília), Michigan ainda não havia concluído oficialmente a apuração, embora as projeções já confirmem. Biden, com 97% dos votos apurados, liderava com uma vantagem de quase 70.000 votos (49,8% a 48,6%). Quatro anos atrás, Trump bateu Hillary Clinton por meros 10.700 votos, de um total de 4,8 milhões.

Em Wisconsin, os republicanos prometeram entrar com um pedido de recontagem. Biden obteve uma vantagem de cerca de 20.000 votos — abaixo de 1 ponto percentual e, portanto, passível de uma verificação.

Em 2016, derrotados por uma margem muito parecida, os democratas pediram a recontagem no estado — o resultado mudou apenas 131 votos, em favor de Trump. Em 2011, uma revisão dos votos para a Suprema Corte de Wisconsin resultou na mudança de 300 votos.

Também há indicações de que Trump possa contestar as votações de Nevada e Arizona. Ambos os estados ainda não encerraram suas apurações, mas Biden está na dianteira e os votos que ainda não foram contados são de áreas metropolitanas — que tradicionalmente preferem os democratas.

“Não pode acontecer. Simplesmente não pode acontecer. Não é justo. Isso não é democracia”, disse Eric Trump, filho do presidente, numa entrevista coletiva realizada na tarde de ontem na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia.

Rudolph Giuliani, advogado de Trump e um de seus mais ardorosos defensores, afirmou: “Acham que somos burros? Acham que somos idiotas? Quer saber? Os democratas acham que vocês são burros. E acham que vocês são idiotas. Por isso te chamam de ‘deploráveis’ e ‘cabeçudos’”.

Enquanto Trump e seu círculo mais próximo partem para o ataque, as lideranças do Partido Republicano vêm mantendo silêncio — ou no mínimo dando declarações públicas com o cuidado de não criticar o presidente de forma aberta.

O senador Mitch McConnell, líder republicano no Senado, disse que “afirmar que você ganhou a eleição é diferente de terminar a apuração.” O ex-governador de Nova Jersey Chris Christie afirmou que “todos os votos recebidos devem ser contados. Acho que é uma decisão estrategicamente ruim.”

Um país ainda dividido

Mesmo que a margem de vitória seja pequena — ao final da apuração, Biden pode ficar nos 270 votos, apenas dois a mais que o adversário —, uma eventual vitória democrata deverá representar uma mudança radical na vida americana.

Trump usou a divisão como arma política e ignorou deliberadamente as oportunidades de oferecer palavras de conciliação quando elas lhe foram apresentadas.

Durante os protestos por justiça racial que chacoalharam o país em junho, o presidente optou por condenar os atos isolados de vandalismo e falou em lei e ordem. Sobre os assassinatos de negros pelas mãos da polícia que motivaram os protestos, ele não falou quase nada.

A união do país foi desde sempre um pontos centrais da campanha de Joe Biden. A dúvida é se ele será capaz de unir um país divido quase ao meio, caso conquiste a Presidência.

Mesmo derrotado, o desempenho de Trump superou todas as previsões das pesquisas, pelo menos no colégio eleitoral. Ainda é cedo para calcular a votação popular — mas há dúvidas de que elas reflitam os 10 pontos percentuais apontados nos levantamentos.

Um presidente Biden também não deve contar com a maioria no Senado, o que vai limitar e muito sua capacidade de colocar em prática suas promessas mais ambiciosas, como um enorme pacote de investimentos em infraestrutura.

Mas essas são questões para depois de 20 de janeiro, quando o novo presidente tomará posse. Antes disso, os Estados Unidos e o mundo esperam uma definição das urnas. E, depois, o que vai dizer a Justiça.

Como os resultados até agora afetam o mundo? No Questão Macro de hoje, economistas discutem o impacto de uma possível virada de Biden na bolsa e na economia do Brasil. Acompanhe: