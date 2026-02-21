Mundo

EUA mantém Brasil sob investigação mesmo após decisão da Suprema Corte

Mesmo após Suprema Corte barrar tarifas, governo Trump reafirma apuração com base na Seção 301

Donald Trump, presidente dos EUA, durante evento em Washington (Saul Loeb/AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 16h21.

O governo dos Estados Unidos afirmou que seguirá com a investigação comercial contra o Brasil, mesmo após a Suprema Corte americana considerar ilegais as tarifas impostas por Donald Trump.

Em nota divulgada na noite de sexta-feira, 20, o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) informou que o governo vai prosseguir com as investigações em andamento da Seção 301, incluindo aquelas que envolvem o Brasil e a China.”

“Se essas investigações concluírem que existem práticas comerciais desleais e que medidas corretivas são justificadas, as tarifas são uma das ferramentas que podem ser impostas”, diz o comunicado.

Investigação com base na Seção 301

A apuração contra o Brasil tem como base a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Ela foi aberta em julho do ano passado, quando Trump enviou carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva informando sobre o tarifaço de 50% e sobre a abertura de investigação comercial contra o país.

A menção ao Brasil no documento do USTR é interpretada como um recado de que o país continua sob análise da política comercial americana.

Quando a investigação foi anunciada, o texto citava temas como Pix, redes sociais, desmatamento ilegal e práticas de corrupção.

A nota também afirma que o governo manterá as tarifas aplicadas com base na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962, além de concluir investigações em curso e abrir novas apurações sob a Seção 301.

Déficit comercial americano

O USTR destacou que o governo Trump segue empenhado em implementar a política comercial do presidente, com foco na “reorientação do sistema de comércio global em benefício dos trabalhadores e empresas americanas”.

Trump argumenta que o déficit comercial disparou durante a gestão do ex-presidente Joe Biden e que a produção industrial e agrícola foi deslocada para outros países.

Dados de dezembro de 2025 mostram que o déficit comercial dos EUA chegou a US$ 901,5 bilhões no ano passado, o maior da série histórica, segundo o New York Times.

Tarifas de 15%

Após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegais as tarifas impostas por Trump, o presidente anunciou que buscaria outros caminhos para manter sua política comercial.

Horas depois da decisão, o presidente anunciou uma nova tarifa global de 10% sobre bens estrangeiros, com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974. A regra permite ao presidente impor tarifas por até 150 dias sem aprovação do Congresso.

No sábado, 21, após chamar a decisão da Suprema Corte de“ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana”, Trump anunciou que elevaria imediatamente a tarifa global de 10% para 15%.

O presidente afirmou ainda que, nos próximos meses, o governo estabelecerá e divulgará novas tarifas legalmente permitidas.

*Com informações do Globo

