AtlasIntel: Candidata do Partido Comunista lidera eleição no Chile

A candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara, está na frente no primeiro turno da corrida presidencial no Chile, com 33,2% das intenções de voto, segundo a pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31.

A eleição que vai decidir o substituto de Gabriel Boric, atual presidente do Chile, está marcada para o dia 16 de novembro.

O estudo aponta uma disputa apertada pela segunda posição: José Antônio Kast, do Partido Republicano, e Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário, têm 16,8% das preferências eleitorais cada.

Veja os resultados da pesquisa:

Jeannete Jara (Partido Comunista): 33,2%

José Antonio Kast (Partido Republicano): 16,8%

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertário): 16,8%

Franco Parisi (Partido de La Gente): 14,2%

Evelyn Matthei (Union Demócrata Independiente): 13,9%

Harold Mayne-Nicholls (independente): 1,9%

Marco Enríquez-Ominami (independente): 1%

Eduardo Artés (independente): 0,1%

Brancos/Nulos: 0,2%

Pesquisa de intenção de votos para o 1º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel (AtlasIntel/Divulgação)

Cenário do 2º turno

Embora Jeannette Jara lidere o primeiro turno com uma margem confortável, ela fica atrás de seus concorrentes em todos os cenários simulados para o segundo turno.

Nesta nova fase, Johannes Kaiser aparece na liderança, com 46% das intenções de votos e Jara, com 41%. No entanto, José Antonio Kast também ocuparia a primeira posição, com 46% dos votos, enquanto 40%

Pesquisa de intenção de votos para o 2º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel (Divulgação)

A pesquisa da AtlasIntel foi realizada com 3.709 eleitores por meio de entrevistas online, utilizando o método de Recrutamento Digital Aleatório, entre o sábado 25 e a quinta-feira 30. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.