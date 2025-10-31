AtlasIntel: Candidata do Partido Comunista lidera eleição no Chile

Jeannette Jara: candidata do Partido Comunista aparece na liderança do 1º turno, segundo pesquisa (RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20h46.
A candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara, está na frente no primeiro turno da corrida presidencial no Chile, com 33,2% das intenções de voto, segundo a pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31.
A eleição que vai decidir o substituto de Gabriel Boric, atual presidente do Chile, está marcada para o dia 16 de novembro.
O estudo aponta uma disputa apertada pela segunda posição: José Antônio Kast, do Partido Republicano, e Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário, têm 16,8% das preferências eleitorais cada.
Embora Jeannette Jara lidere o primeiro turno com uma margem confortável, ela fica atrás de seus concorrentes em todos os cenários simulados para o segundo turno.
Nesta nova fase, Johannes Kaiser aparece na liderança, com 46% das intenções de votos e Jara, com 41%. No entanto, José Antonio Kast também ocuparia a primeira posição, com 46% dos votos, enquanto 40%
A pesquisa da AtlasIntel foi realizada com 3.709 eleitores por meio de entrevistas online, utilizando o método de Recrutamento Digital Aleatório, entre o sábado 25 e a quinta-feira 30. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.