Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

AtlasIntel: Candidata do Partido Comunista lidera eleição no Chile

Jeannette Jara aparece em primeiro lugar na pesquisa, com 33,2% das intenções de votos

Jeannette Jara: candidata do Partido Comunista aparece na liderança do 1º turno, segundo pesquisa (RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

Jeannette Jara: candidata do Partido Comunista aparece na liderança do 1º turno, segundo pesquisa (RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20h46.

Tudo sobreChile
Saiba mais

A candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara, está na frente no primeiro turno da corrida presidencial no Chile, com 33,2% das intenções de voto, segundo a pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 31.

A eleição que vai decidir o substituto de Gabriel Boric, atual presidente do Chile, está marcada para o dia 16 de novembro.

O estudo aponta uma disputa apertada pela segunda posição: José Antônio Kast, do Partido Republicano, e Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário, têm 16,8% das preferências eleitorais cada.

Veja os resultados da pesquisa:

  • Jeannete Jara (Partido Comunista): 33,2%
  • José Antonio Kast (Partido Republicano): 16,8%
  • Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertário): 16,8%
  • Franco Parisi (Partido de La Gente): 14,2%
  • Evelyn Matthei (Union Demócrata Independiente): 13,9%
  • Harold Mayne-Nicholls (independente): 1,9%
  • Marco Enríquez-Ominami (independente): 1%
  • Eduardo Artés (independente): 0,1%
  • Brancos/Nulos: 0,2%
Pesquisa de intenção de votos para o 1º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel

Pesquisa de intenção de votos para o 1º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel (AtlasIntel/Divulgação)

Cenário do 2º turno

Embora Jeannette Jara lidere o primeiro turno com uma margem confortável, ela fica atrás de seus concorrentes em todos os cenários simulados para o segundo turno.

Nesta nova fase, Johannes Kaiser aparece na liderança, com 46% das intenções de votos e Jara, com 41%. No entanto, José Antonio Kast também ocuparia a primeira posição, com 46% dos votos, enquanto 40%

Pesquisa de intenção de votos para o 2º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel

Pesquisa de intenção de votos para o 2º turno das eleições do Chile, feita pelo AtlasIntel (Divulgação)

A pesquisa da AtlasIntel foi realizada com 3.709 eleitores por meio de entrevistas online, utilizando o método de Recrutamento Digital Aleatório, entre o sábado 25 e a quinta-feira 30. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

Acompanhe tudo sobre:ChileEleições

Mais de Mundo

A Terra está rachando? 'Ultrassom' revela placa oceânica com rasgos de 5km de profundidade

Trump afirma que não está considerando ataques na Venezuela

Talibã pede para participar da COP30 em meio às secas no Afeganistão

Haddad lidera agenda estratégica para financiamento antes da COP30

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega da Virada: apostas começam no sábado e prêmio pode chegar a R$ 1 bi

Tecnologia

Google Cloud cresce 34% e se torna peça central na estratégia da Alphabet

Economia

Aneel mantém bandeira vermelha 1 em novembro; conta de luz segue com cobrança a mais

Brasil

Paraná Pesquisas: 69% dos cariocas apoiam operações policiais no Rio