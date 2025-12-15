Atentado na Austrália: tudo o que se sabe até agora

Homenagens aos mortos do ataque na praia de Bondi, em Sydney, na segunda, 15 de dezembro (Saeed Khan/AFP)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10h25.
Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 10h27.
Um ataque a tiros em Sydney, na Austrália, no domingo, 14, matou ao menos 15 pessoas, durante uma festa judaica na praia de Bondi. O atentado teve repercussão mundial e deverá levar a Austrália a rever suas regras de acesso a armas.
As autoridades australianas concordaram, nesta segunda-feira (15), em endurecer as leis sobre porte de armas, um dia após o ataque.
O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, convocou uma reunião com os governadores dos estados e territórios australianos e concordou com eles em "fortalecer as leis de armas em todo o país".
O gabinete de Albanese informou que eles concordaram em explorar maneiras de aprimorar a verificação de antecedentes para proprietários de armas de fogo, impedir que estrangeiros obtenham licenças para porte de armas e limitar os tipos de armas legalizadas.
Veja a seguir tudo o que se sabe sobre o ataque.
Dois atiradores abriram fogo contra uma multidão que celebrava o feriado judaico de Hannukah no domingo, dia 14, na praia de Bondi, em Sydney, Austrália.
Ao todo, 15 pessoas morreram, incluindo uma menina de 10 anos, um rabino e um sobrevivente do Holocausto. Outras 42 pessoas foram hospitalizadas, segundo a polícia.
Os agressores agiram a partir de um calçadão que levava à praia, que estava lotada de banhistas em uma tarde quente de verão.
Quase mil pessoas estavam reunidas na praia de Bondi para celebrar o feriado judaico do Hanukkah, informou a polícia.
O ataque começou por volta das 18h30 na hora local. Usando armas longas, eles dispararam contra a área por 10 minutos até que a polícia matou o pai, de 50 anos. O filho, de 24, foi preso e está hospitalizado com ferimentos graves.
Durante o ataque, algumas pessoas correram para a praia para resgatar crianças, socorrer os feridos e confrontar os atiradores. Os australianos aclamaram como "herói" um homem que lutou com um dos atiradores, desarmando-o e salvando muitas vidas.
O canal de notícias local 7News identificou o "herói" como Ahmed al-Ahmed, de 43 anos, um vendedor de frutas, que teria sido baleado duas vezes e está hospitalizado.
Os autores do ataque foram identificados como Sajid Akram, 50 anos, e Naveed Akram, 24. Eles são pai e filho.
O pai, Sajid, foi morto pela polícia e seu filho está internado no hospital em estado grave.
Sajid tinha licença para postar armas, e possuía seis armas de fogo registradas em seu nome. Ele chegou à Austrália em 1998, com um visto de estudante e depois obteve um visto de residência.
Seu filho, Naveed, é um cidadão australiano nascido no país. Ele já havia sido investigado, em 2019, por suspeita de integrar uma célula do Estado Islâmico.
A polícia ainda está investigando a motivação do crime, mas as autoridades afirmaram que o ataque foi claramente planejado para aterrorizar a comunidade judaica.
Duas bandeiras do grupo terrorista Estado Islâmico foram encontradas no carro do atirador, segundo o canal local ABC News.
"O que vimos ontem foi um ato de pura maldade, um ato de antissemitismo, um ato de terrorismo em nossas praias", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, antes de depositar um buquê de flores no local do ataque, nesta segunda-feira, 15.
Uma série de ataques antissemitas semeou o medo entre as comunidades judaicas na Austrália após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.
Nos meses que antecederam este novo ataque, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o governo australiano de "alimentar o fogo do antissemitismo".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o ataque como um ato "puramente antissemita".
O governo australiano acusou o Irã este ano de orquestrar uma recente onda de ataques antissemitas e expulsou o embaixador de Teerã há quase quatro meses.
Teerã ordenou o ataque incendiário a um café kosher no subúrbio de Bondi, em Sydney, em outubro de 2024, e um grande ataque à sinagoga Adass Israel, em Melbourne, em dezembro do mesmo ano, segundo informações da inteligência australiana divulgadas em agosto.
O Hanukkah relembra a reconquista do Segundo Templo de Jerusalém pelo povo judeu no século II antes de Cristo. À época, o rei Antíoco IV havia proibido as práticas religiosas judaicas e imposto o culto aos deuses gregos no templo. A revolta liderada pelo sacerdote Matatias e por Judas Macabeu resultou na retomada do local e na restauração do altar, permitindo que os rituais judaicos fossem novamente praticados.
Um dos símbolos centrais da festa é o candelabro de nove pontas, chamado hanukkiah. Segundo a tradição, durante a retomada do templo havia óleo suficiente para manter a chama acesa por apenas uma noite, mas ele teria durado oito dias, o que passou a ser lembrado como um milagre.
Por isso, o Hanukkah é celebrado ao longo de oito noites, com o acendimento progressivo das velas. A festividade também inclui jogos tradicionais, como o dreidel, e comidas típicas preparadas em óleo, em referência ao episódio histórico.
A data é definida pelo calendário hebraico, baseado nos ciclos lunares, e por isso varia a cada ano no calendário gregoriano, embora costume cair entre o fim de novembro e dezembro. A celebração começa sempre ao pôr do sol do dia 25 do mês judaico de Kislev.