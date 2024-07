'Atentado contra Trump deve ser repudiado', diz Lula sobre tiros durante comício

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou sobre o ataque ao ex-presidente Donald Trump, durante comício em Botler, na Pensilvânia na tarde deste sábado, 13. Trump foi ferido na cabeça durante um aparente ataque a tiros.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), Lula repudiu o ocorrido: "O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável."

O incidente aconteceu pouco após Trump começar seu discurso no comício. Foi possível ouvir um som que lembrava o de tiros. Em seguida, o ex-presidente e a plateia se abaixaram. Ao se levantar, foi possível ver que o ex-presidente tinha um ferimento que sangrava, na orelha. Ele saudou os espectadores enquanto era retirado.

Após o suposto ataque, Richard Goldlinger, procurador do condado de Butler, informou que o homem suspeito de atirar no ex-presidente foi morto. Segundo a agência Associated Press, Goldlinger disse ainda que um espectador do comício também foi morto.

Mais de 50 mil pessoas estavam na região por conta do evento, segundo o New York Times. A cidade de Butler tem apenas 13 mil habitantes. Vídeos circulam nas redes sociais mostrando o momento em que o ex-presidente americano foi atingido. Confira:

Donald Trump was escorted off the stage at his rally in Pennsylvania after possible gunshots were heard.

