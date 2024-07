Biden se pronuncia sobre tiroteio no comício de Trump: "Estou grato em saber que ele está bem"

O presidente americano Joe Biden se pronunciou sobre o incidente no comício de Donald Trump. O candidato republicado foi ferido na cabeça durante um aparente ataque a tiros em Butler, na Pensilvânia, na tarde deste sábado, 13. Ele foi levado a um hospital e está em boas condições, segundo seu porta-voz.

"Fui informado sobre o tiroteio no comício de Donald Trump na Pensilvânia.

Estou grato em saber que ele está seguro e bem. Estou rezando por ele e sua família e por todos aqueles que estiveram presentes no comício, enquanto aguardamos mais informações.

Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por colocá-lo em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-lo", diz publicação do presidente nas redes sociais.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.

I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.

Jill and I are grateful to the Secret…

— President Biden (@POTUS) July 13, 2024