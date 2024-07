Ataque a Trump: Cidade que receberá convenção republicana está 'sitiada', com segurança reforçada

Milwaukee, Wiscosin - "Bem-vindos à prisão". Com essas palavras, a motorista de Uber se despede da equipe da EXAME que chega à área central de Milwaukee, capital do Wiscosin, nos Estados Unidos, onde acontece a partir de segunda-feira, 15, a Convenção do Partido Republicano. Ela se refere à área central da cidade, que está completamente cercada por grades de ferro. O tráfego foi interrompido em diversos pontos e há muitos check points, com barreiras de concreto, nos arredores do Fiserv Forum, onde a convenção ocorrerá.

O clima entre os locais era de alguma desconfiança com o excesso de segurança pela cidade. Mas, nesse sábado, 13, o ex-presidente Donald Trump foi alvo de um ataque. Seu discurso durante um comício na Pensilvânia foi interrompido pelo serviço secreto enquanto se ouvia barulhos de tiros. Trump foi ferido na cabeça, mas está bem, segundo seu porta-voz.

Em Milwaukee, que se prepara para receber 50.000 pessoas na próxima semana, o que parece "excesso" começa a fazer mais sentido -- e pode-se esperar que a preocupação com a segurança da convenção republicana chegue a novos níveis.

Serão cinco "check points" no perímetro da área da convenção, como se pode ver no mapa divulgado pela prefeitura de Milwaukee.

Em cada ponto de controle, o Serviço Secreto informou que o motorista deverá permanecer no veículo, mas será necessário desligá-lo e abrir o capô e o porta-malas enquanto as forças de segurança e um cão farejador inspecionam o exterior. Este protocolo é comum em eventos que envolvem o presidente dos EUA, mas é raro ver uma estrutura assim fechando vários quarteirões de uma cidade.

1 /7 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

2 /7 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

3 /7 Um membro do Serviço Secreto e a multidão são vistos no comício do ex-candidato presidencial republicano Donald Trump, em Butler, na Pensilvânia (Donald Trump realiza um comício de campanha em Butler, Pensilvânia)

4 /7 O Serviço Secreto atende o ex-presidente republicano Donald Trump no palco em um comício, em Butler, na Pensilvânia (O Serviço Secreto atende o ex-presidente republicano Donald Trump no palco em um comício, em Butler, na Pensilvânia)

5 /7 As pessoas reagem ao telefone dentro do Fórum Fiserv, depois de ouvirem que Donald Trump foi evacuado do palco de seu comício na Pensilvânia após o que pareceram ser tiros, em Milwaukee, Wisconsin (As pessoas reagem ao telefone dentro do Fórum Fiserv, depois de ouvirem que Donald Trump foi evacuado do palco de seu comício na Pensilvânia após o que pareceram ser tiros, em Milwaukee, Wisconsin)

6 /7 Policiais se movem durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia (Policiais se movem durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia)

7/7 O ex-candidato presidencial republicano, Donald Trump, é levado para fora do palco durante um comício em Butler, Pensilvânia (O ex-candidato presidencial republicano, Donald Trump, é levado para fora do palco durante um comício em Butler, Pensilvânia)

Segundo a CBS News, uma avaliação conjunta de ameaças criada pelo FBI, Serviço Secreto dos EUA, Departamento de Polícia de Milwaukee e o Centro de Análise de Ameaças do Sudeste de Wisconsin em Milwaukee pediu uma maior vigilância aos oficiais de segurança envolvidos na organização da Convenção Nacional Republicana.

Nenhuma ameaça credível ou específica foi identificada na avaliação, informou uma fonte de segurança à CBS News no sábado.

O Milwaukee Journal Sentinel informou que a cidade recebeu US$ 75 milhões em verbas federais para custos de segurança na Convenção Nacional Republicana. Além disso, os próprios republicanos conseguiram arrecadar US$ 85 milhões adicionais para a organização do evento, segundo o jornal local.

Cidade sitiada

Nesse sábado, 13, a EXAME percorreu as ruas vizinhas ao fórum que abrigará a convenção republicana.

A cidade tinha vida normal, dentro do possível, durante toda a tarde. Para entrar nos prédios oficiais do evento, era necessário usar o crachá de credenciamento da convenção. Na ampla sala de imprensa, os funcionários da Press Gallery, que organiza o credenciamento de mídia, reforçaram com veemência para utilizar a todo o tempo o crachá de aprovação do serviço secreto -- todos os jornalistas precisam de aprovação deles para atuar no local.

Um dos check points montada nas imediações do fórum que receberá a Convenção do Partido Republicano (Luciano Pádua/Exame)

Na rua, muitos transeuntes utilizavam as vias, lado a lado com os carros, enquanto outros se "perdiam" ao entrar em calçadas gradeadas que não tinham uma saída visível.

Isso porque todas as calçadas das imediações do Fiserv Forum estavam cercada por grades de ferro. Além delas, havia check points -- ainda sendo montados. O trânsito era confuso e os motoristas tentavam entender como navegar pelas ruas.

Grades que cercam o perímetro da área onde acontecerá a Convenção do Partido Republicano (Luciano Pádua/Exame)

Os bares e restaurantes funcionavam normalmente, embora o centro estivesse esvaziado nessa tarde de calor em Milwaukee.

Em frente ao Fiserv Forum, operários faziam os últimos ajustes, acertavam iluminações e técnicos montavam as cabines que abrigarão as equipes de televisão que passarão os dias em frente à entrada da convenção.

O clima tende a ficar muito mais tenso no local nos próximos dias.