Guerra, caos e... lucro? Startup da Ucrânia atinge US$ 720 milhões em meio à guerra

Mesmo com as sirenes de ataques aéreos sobre Kiev, a empresa ucraniana Headway Inc. seguiu operando — e crescendo.

Fundada por Anton Pavlovsky, de 40 anos, a startup de tecnologia educacional nasceu com a missão de oferecer acesso rápido e acessível ao conhecimento, e se tornou um case raro de sucesso corporativo e hoje está avaliada em US$ 720 milhões, com receita anual estimada em US$ 160 milhões.

A Headway é a prova de que gestão estratégica, modelo de monetização escalável e decisões rápidas podem levar uma organização ao topo mesmo em cenários extremos.

Desde sua fundação em 2019, a empresa atingiu 160 milhões de usuários e opera com lucro desde 2020.

Em 2022, mesmo com a invasão russa à Ucrânia, a receita cresceu 90%. Desde então, triplicou. As informações foram retiradas da Forbes.

Estratégia de monetização: como extrair valor em escala

O modelo de negócios da Headway gira majoritariamente em torno de assinaturas altamente personalizadas e dinâmicas.

O preço de entrada pode chegar a US$ 7,99 por semana, mas o sistema de precificação oferece pacotes promocionais e “brindes” que tornam o serviço acessível e adaptável a diversos perfis de usuário, caindo, em alguns casos, para menos de US$ 20 por ano.

Além disso, a empresa diversifica suas fontes de receita com recursos pagos dentro dos apps, parcerias de afiliados com a Amazon e publicidade limitada.

Essa estrutura de monetização robusta e otimizada fez com que a empresa se tornasse lucrativa em menos de dois anos, mesmo reinvestindo pesadamente em novos produtos, realocação de equipe e expansão global.

Ampliação do portfólio e estrutura de “casa de marcas”

Diferente da tendência do mercado de criar super aplicativos, Pavlovsky optou por um modelo de “casa de marcas”, com produtos específicos para diferentes públicos e necessidades.

Além do carro-chefe Headway, um aplicativo com resumos de livros de 15 minutos, a empresa desenvolveu:

Impulse : aplicativo de jogos mentais e testes de QI

Nibble : voltado para o público sênior, com aulas de STEM e humanidades

AddMile : plataforma de coaching de vida

Skillsta : aplicativo focado no desenvolvimento de habilidades sociais

O crescimento foi acelerado especialmente pela expansão do Impulse e do Headway, que hoje representam mais de 90% dos usuários. De 20 milhões em 2022, a base saltou para 150 milhões de usuários em 2025.

Publicidade orientada por IA: performance e retorno em alta

Parte do sucesso da Headway vem do uso de ferramentas como Midjourney e HeyGen para geração de conteúdo visual e vídeos, que permitiram criar milhares de variações de anúncios para testes contínuos nas redes sociais.

Só em 2024, os anúncios da empresa somaram 7 bilhões de impressões e geraram 46 milhões de novos usuários.

O retorno sobre investimento (ROI) em anúncios de vídeo subiu 40% com o uso de IA, e os criativos estáticos já representam 20% das novas assinaturas. A maior parte da receita — mais de 50% — vem dos Estados Unidos.

Expansão internacional e planos de abertura de capital

Com produtos traduzidos para até 21 idiomas (exceto, curiosamente, o ucraniano), a empresa prepara o terreno para se tornar ainda mais global.

Em julho de 2025, a empresa recebeu um investimento estratégico do fundo europeu Bullhound Capital, que já havia investido em nomes como Spotify e Slack.

O plano, segundo Pavlovsky, é atingir US$ 1 bilhão em receita até 2029, quando pretende abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York.

Em janeiro de 2026, a empresa inaugura seu primeiro escritório nos EUA.

