Ataque iraniano a hospital de Israel deixa dezenas de feridos e danos extensos

Na manhã desta quinta-feira, 19, um hospital israelense foi atingido por um míssil iraniano. O centro médico, que é o maior do sul de Israel, sofreu danos e dezenas de pessoas foram feridas, de acordo com informações da emergência de Israel.

Informações do Exército israelense apontam que o hospital recebeu um dos vários mísseis lançados contra o país durante as primeiras horas da quinta-feira, atingindo locais com civis.

No restante do país, o total de feridos chega a 65, sendo três delas em estado grave, segundo o serviço de resgate. Apenas em Tel Aviv, capital do país, 40 pessoas ficaram feridas.

Conflito entre Israel e Irã

Médicos que estavam no hospital afirmaram à Associated Press que o míssil caiu sobre o local quase imediatamente após as sirenes de ataque aéreo soarem, o que causou uma forte explosão. Eles afiram que os pacientes foram evacuados do local.

Autoridades de Israel acusam o Irã de mirar propositalmente no hospital. O premiê Benjamin Netanyahu afirmou que o Teerã “pagará o preço total das suas ações”, enquanto o ministro da defesa, Israel Katz, disse que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, “não pode mais existir”.

Segundo o Irã, o foco do ataque eram instalações militares próximas ao hospital, que teria sido atingido apenas pela “onda de choque” causada pelo míssil. O hospital presta serviços para cerca de um milhão de moradores no sul de Israel.