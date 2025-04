Ataque da Rússia com mísseis deixa ao menos 20 mortos na Ucrânia

Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos neste domingo (13), no centro da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram os serviços de emergência e autoridades.

"A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos. Justamente quando havia muita gente nas ruas", disseram os socorristas nas redes sociais, relatando 21 mortos.

O Ministério do Interior relatou 83 feridos, sete deles crianças.

Sumy está localizada perto da fronteira russa e recentemente tem sido alvo de ataques repetidos, especialmente desde que Moscou repeliu grande parte das tropas ucranianas da região russa de Kursk.

Ataque no Domingo de Ramos

O ataque ocorreu "em um dia em que as pessoas vão à igreja: Domingo de Ramos (...). Só uns canalhas conseguem fazer isso", reagiu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que pouco antes tinha relatado "dezenas de mortos e feridos".

O prefeito da cidade, Artem Kobzar, também relatou "muitas mortes hoje após um ataque de míssil".

Imagens que circulam online, que não puderam ser verificadas, mostram carros queimados e colunas de fumaça.

Kiev alertou durante semanas que Moscou poderia intensificar sua ofensiva em Sumy, a cerca de 50 km da fronteira.

A Rússia reivindicou esta semana o controle de um povoado na região de mesmo nome, um avanço raro nesta área do nordeste da Ucrânia, da qual suas tropas foram forçadas a se retirar na primavera de 2022.