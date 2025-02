Às vésperas de se reunir com Trump em Washington, Macron conversa com Zelensky sobre guerra

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou na quinta-feira, 20, por telefone com o chefe do governo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visando a reunião que terá na próxima semana, em Washington, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Nós repassamos o que eu tenho falado recentemente com os parceiros europeus e nossos aliados que querem trabalhar por uma paz duradoura e sólida na Ucrânia e fortalecer a segurança na Europa”, escreveu Macron na rede social X (ex-Twitter), lembrando que essa foi a quarta conversa que ele teve com Zelensky em uma semana.

Macron também disse que o diálogo com Zelensky serviu para se preparar para o encontro na próxima semana com Trump, no qual estarão em pauta soluções para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

I had another phone conversation this evening with President @ZelenskyyUa, the fourth in the past week.

→ To review all the contacts I have had with European partners and allies willing to work towards a lasting and solid peace for Ukraine and to strengthen Europe’s security.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2025