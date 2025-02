Rússia 'tem as cartas na mão' na negociação para acabar com guerra na Ucrânia, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que a Rússia “tem as cartas na mão” em qualquer negociação para acabar com a guerra na Ucrânia, uma vez que "tomou muito território", segundo afirmou em entrevista à emissora de televisão britânica “BBC”.

"Acho que os russos querem ver o fim da guerra, realmente. Acho que eles têm um pouco as cartas na mão, porque tomaram muito território. Eles têm as cartas (a seu favor)", disse Trump à emissora a bordo do Air Force One.

Questionado se confia que a Rússia quer a paz, Trump respondeu de forma concisa: "Sim".

Em uma publicação em sua rede social Truth Social, Trump chamou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "ditador" por não convocar eleições no final de seu mandato em maio do ano passado e o advertiu que se, não agir rapidamente, "ficará sem um país".

Após esses comentários do chefe de Estado dos EUA, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, falou ontem à noite por telefone com Zelensky, a quem defendeu como um "líder democraticamente eleito".

De acordo com a residência oficial de Downing Street, o líder trabalhista expressou seu apoio ao líder ucraniano e disse a ele que era "perfeitamente razoável suspender eleições em tempos de guerra, como o Reino Unido fez na Segunda Guerra Mundial".