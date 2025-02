Hamas confirma que libertará 6 reféns vivos na Faixa de Gaza amanhã

O porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, confirmou em comunicado nesta sexta-feira, 21, que o grupo islâmico libertará no sábado seis reféns que ainda estão vivos no enclave, apesar da crise em curso após a entrega a Israel de um corpo que não correspondia ao de uma mulher cativa na quinta-feira.

"No âmbito do acordo da Tormenta de al-Aqsa para a troca de prisioneiros, as Brigadas al-Qassam (braço armado do Hamas) decidiram libertar amanhã os seguintes prisioneiros sionistas: Eliya Maimon Yitzhak Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkrat, Tal Shoham, Avera Mengitsu e Hisham al Sayed", diz o comunicado.

Apesar do anúncio do Hamas, a identidade dos que serão libertados já era conhecida em Israel, pois as famílias dos seis haviam anunciado anteriormente que tinham recebido provas de que eles estavam vivos, o que os tornava os últimos prisioneiros vivos da primeira fase e os únicos candidatos possíveis para este sábado.

A confirmação do Hamas ocorre em meio a uma crise nessas trocas de prisioneiros, pois um dos corpos entregues pelo grupo islâmico à Cruz Vermelha (e depois a Israel) na quinta-feira não pertencia ao refém Shiri Bibas, como se supunha.

Dos quatro corpos recebidos, o instituto forense conseguiu identificar os de Oded Lifshitz, que tinha 83 anos de idade em 7 de outubro de 2023, Ariel Bibas, que tinha quatro anos, e Kfir Bibas, que tinha nove meses.

No entanto, os dados de Shiri Bibas não puderam ser comparados e não correspondiam a nenhum outro refém, informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) durante a noite.

No momento, 67 reféns capturados em 7 de outubro de 2023 permanecem em Gaza (incluindo o corpo da mãe de Bibas), juntamente com outros três que foram sequestrados anteriormente.

Dois desses três, Avera Mengistu e Hisham al Sayed, estão em Gaza há uma década, tendo entrado voluntariamente no enclave em 2014 e 2015, respectivamente.

Além das seis pessoas que deixarão o enclave neste sábado, e até que a crise sobre o corpo de Shiri Bibas seja resolvida, há mais quatro mortos na Faixa de Gaza: Isso deixa mais quatro nomes na lista: Itzik Elgarat, 70; Ohad Yahalomi, 50; e Tsahi Idan, 50. Seus corpos serão entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha em Gaza na próxima quinta-feira.

Quanto à mãe da família Bibas, o Hamas prometeu investigar o que aconteceu com seu corpo, embora tenha dito que existe a possibilidade de que seus restos mortais tenham sido misturados aos de outros palestinos que estavam com ela quando foi morta, supostamente em um bombardeio israelense.

"Pedimos a devolução do corpo que a ocupação (israelense) alega pertencer a uma mulher palestina que morreu durante o bombardeio sionista", acrescentou o grupo islâmico na declaração.