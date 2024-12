As 10 melhores cidades para morar nos Estados Unidos

Escolher o lugar ideal para viver nos Estados Unidos envolve uma série de fatores, como qualidade de vida, infraestrutura, oportunidades de emprego e, claro, o custo de vida.

Em 2024, várias cidades e regiões oferecem uma combinação interessante de imóveis com preços que não beiram o absurdo com uma boa qualidade de vida. O Business Insider fez um levantamento com 10 delas (e Nova York e Los Angeles não estão na lista):