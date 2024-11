As 25 melhores cidades do mundo para morar

Final do ano é uma época farta de compilações e listas do tipo "melhores livros", "melhores restaurantes" e "melhores filmes". Agora, um relatório mostrou quais são os melhores lugares para se viver no mundo.

O Expat City é produzido pela InterNations, maior comunidade global para pessoas que vivem e trabalham no exterior. Os dados foram divulgados pela Forbes.

O relatório deste ano é baseado em informações de mais de 12.500 expatriados que vivem em 53 cidades de 35 países. O documento avalia as cidades em índices como qualidade de vida, facilidade de se estabelecer e finanças pessoais.

Neste ano, a vencedora é Valência, na Espanha, recuperando seu lugar como a cidade número um na lista de 2024. No ano passado, Valência ficou em terceiro e Málaga, também na Espanha, venceu. Málaga ficou em segundo lugar no levantamento de agora.

As duas cidades foram atingidas em outubro pelas piores enchentes em décadas, deixando mais de 200 mortos, naquilo que foi considerada a pior tragédia do país neste século.

Pelo segundo ano consecutivo, não há nenhuma cidade dos EUA no top 25. De acordo com o relatório, a cidade de Nova York — a cidade americana mais bem classificada, na posição 28 — luta com acessibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Veja o ranking completo: