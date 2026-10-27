Após vitória de Lula, China quer elevar cooperação com Brasil a novo patamar

RESUMO ＋ O presidente da China, Xi Jinping, telefonou nesta terça-feira, 27, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o parabenizou pela reeleição. Xi defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países e afirmou que pretende elevar a cooperação bilateral a novos patamares. O vice-presidente chinês, Han Zheng, também enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin.

O presidente da China, Xi Jinping, telefonou nesta terça-feira, 27, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para parabenizá-lo pela reeleição e defender o aprofundamento das relações entre os dois países.

Durante a conversa, Xi afirmou que atribui grande importância à parceria com o Brasil e manifestou disposição para trabalhar com Lula na construção de uma "comunidade de futuro compartilhado" que alcance novos patamares, segundo comunicado divulgado pela imprensa estatal chinesa.

O presidente chinês também destacou a contribuição de Lula para o desenvolvimento das relações bilaterais e a comunicação mantida entre os dois líderes nos últimos anos.

"Os vínculos bilaterais reforçaram seu caráter global, estratégico e de longo prazo, e se tornaram um modelo de unidade e cooperação entre os países do Sul Global", afirma o comunicado.

A manifestação ocorre dois dias após a reeleição de Lula, que venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

China quer aprofundar parceria estratégica com Brasil

Segundo o comunicado, Xi Jinping defendeu a continuidade da cooperação entre Pequim e Brasília e destacou o caráter estratégico e de longo prazo das relações entre os dois países.

O presidente chinês afirmou que pretende trabalhar com Lula para elevar a novos níveis a parceria bilateral, especialmente no âmbito da cooperação entre países do Sul Global.

A mensagem também ressaltou que os dois presidentes mantiveram contato próximo nos últimos anos, período em que as relações entre Brasil e China ganharam maior projeção internacional, segundo a avaliação do governo chinês.

O vice-presidente da China, Han Zheng, também enviou uma mensagem de felicitações ao vice-presidente reeleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Pequim já havia parabenizado Lula após resultado das eleições

O telefonema ocorreu um dia depois de o Ministério das Relações Exteriores da China felicitar Lula pela vitória no segundo turno.

Na segunda-feira, 26, o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, afirmou que Pequim estava disposta a continuar trabalhando com o Brasil para avançar na construção de uma comunidade de futuro compartilhado.

Questionado sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou a eleição brasileira como aparentemente fraudulenta, Guo afirmou apenas que a China "respeita a escolha soberana do povo brasileiro".

A manifestação ocorreu após Lula conquistar 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. O presidente reeleito recebeu 64,2 milhões de votos, enquanto o senador obteve 59,8 milhões.

Após a divulgação do resultado, Lula afirmou que sua vitória representava uma "derrota da mentira e do negacionismo" e prometeu fazer o melhor mandato de sua trajetória presidencial.