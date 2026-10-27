Após vitória de Lula, China quer elevar cooperação com Brasil a novo patamar

Xi Jinping liga para Lula após reeleição e quer ampliar parceria com Brasil. (Ricardo Stuckert / PR)
Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08h55.
O presidente da China, Xi Jinping, telefonou nesta terça-feira, 27, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o parabenizou pela reeleição. Xi defendeu o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países e afirmou que pretende elevar a cooperação bilateral a novos patamares. O vice-presidente chinês, Han Zheng, também enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin.
O presidente da China, Xi Jinping, telefonou nesta terça-feira, 27, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para parabenizá-lo pela reeleição e defender o aprofundamento das relações entre os dois países.
Durante a conversa, Xi afirmou que atribui grande importância à parceria com o Brasil e manifestou disposição para trabalhar com Lula na construção de uma "comunidade de futuro compartilhado" que alcance novos patamares, segundo comunicado divulgado pela imprensa estatal chinesa.
O presidente chinês também destacou a contribuição de Lula para o desenvolvimento das relações bilaterais e a comunicação mantida entre os dois líderes nos últimos anos.
"Os vínculos bilaterais reforçaram seu caráter global, estratégico e de longo prazo, e se tornaram um modelo de unidade e cooperação entre os países do Sul Global", afirma o comunicado.
A manifestação ocorre dois dias após a reeleição de Lula, que venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Segundo o comunicado, Xi Jinping defendeu a continuidade da cooperação entre Pequim e Brasília e destacou o caráter estratégico e de longo prazo das relações entre os dois países.
O presidente chinês afirmou que pretende trabalhar com Lula para elevar a novos níveis a parceria bilateral, especialmente no âmbito da cooperação entre países do Sul Global.
A mensagem também ressaltou que os dois presidentes mantiveram contato próximo nos últimos anos, período em que as relações entre Brasil e China ganharam maior projeção internacional, segundo a avaliação do governo chinês.
O vice-presidente da China, Han Zheng, também enviou uma mensagem de felicitações ao vice-presidente reeleito, Geraldo Alckmin (PSB).
O telefonema ocorreu um dia depois de o Ministério das Relações Exteriores da China felicitar Lula pela vitória no segundo turno.
Na segunda-feira, 26, o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, afirmou que Pequim estava disposta a continuar trabalhando com o Brasil para avançar na construção de uma comunidade de futuro compartilhado.
Questionado sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou a eleição brasileira como aparentemente fraudulenta, Guo afirmou apenas que a China "respeita a escolha soberana do povo brasileiro".
A manifestação ocorreu após Lula conquistar 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. O presidente reeleito recebeu 64,2 milhões de votos, enquanto o senador obteve 59,8 milhões.
Após a divulgação do resultado, Lula afirmou que sua vitória representava uma "derrota da mentira e do negacionismo" e prometeu fazer o melhor mandato de sua trajetória presidencial.
Xi Jinping telefonou para Lula em 27 de outubro de 2026, parabenizou o presidente brasileiro e manifestou interesse em aprofundar a parceria estratégica entre China e Brasil.
Segundo o comunicado divulgado pela imprensa estatal chinesa, Xi Jinping pretende elevar a cooperação bilateral a novos patamares e avançar na construção de uma comunidade de futuro compartilhado.
Questionado sobre declarações de Donald Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, afirmou que a China respeita a escolha soberana do povo brasileiro.
Sim. Han Zheng, vice-presidente chinês, enviou uma mensagem de felicitações ao vice-presidente reeleito do Brasil, Geraldo Alckmin.
Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, segundo os dados reproduzidos pela agência EFE.
*Com EFE