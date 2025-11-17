Mundo

Após pressão de Trump, Índia fecha acordo para comprar gás americano

O acordo estabelece a compra de 2,2 milhões de toneladas de GLP americano em um ano, aproximadamente 10% das importações anuais indianas do combustível

Primeiro-ministro indiano Narendra Modi e presidente americano Donald Trump (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP /Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08h58.

A Índia anunciou, nesta segunda-feira, 17, a assinatura de um acordo para adquirir dos Estados Unidos quase 10% de todo o gás liquefeito de petróleo (GLP) que importa anualmente. O movimento, segundo o governo, reforça a estratégia de diversificação das fontes de energia do país.

O contrato, válido por um ano, prevê a compra de 2,2 milhões de toneladas de GLP americano, volume equivalente a aproximadamente 10% das importações indianas do combustível. A informação foi divulgada pelo ministro do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri.

“Em nosso esforço para garantir fornecimentos de GLP seguros e acessíveis, diversificamos nossas fontes de GLP”, afirmou Puri em comunicado.

As relações entre Washington e Nova Délhi vinham tensas desde agosto, quando o presidente Donald Trump elevou para 50% as tarifas sobre produtos indianos, alegando que o país asiático financiava a guerra da Rússia contra a Ucrânia ao comprar petróleo mais barato de Moscou.

A quinta maior economia do mundo registrou, no segundo trimestre deste ano, seu maior crescimento em cinco trimestres, impulsionada por gastos públicos e maior confiança dos consumidores. Ainda assim, economistas alertam que as tarifas impostas pelos EUA podem afetar de forma significativa o desempenho da Índia no atual ano fiscal, caso não haja reduções no curto prazo.

* Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaEstados Unidos (EUA)GLPGás

