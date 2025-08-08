Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras busca 'grandes clientes' para distribuir combustível líquido, diz executivo

CEO da companhia diz que portas estão abertas para projetos rentáveis, em linha com o que a Petrobras está buscando

Petrobras vendeu Liquigás para grupos privados em 2020

Petrobras vendeu Liquigás para grupos privados em 2020

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Repórter de negócios e finanças

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14h57.

A decisão do conselho da Petrobras em incluir a distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) ao plano estratégico da companhia é uma porta que a empresa deixa aberta para oportunidades rentáveis. Foi essa a explicação de Magda Chambriard, CEO da companhia.

“Não temos nenhum projeto de distribuição de GLP na carteira da Petrobras”, afirmou a executiva, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do segundo trimestre de 2025.

“Mas queríamos garantir que as portas estivessem abertas para uma eventual possibilidade, caso surja algum projeto bom, rentável e em linha com o que a Petrobras está buscando”. 

Os executivos não foram assertivos ao serem questionados se voltariam ao segmento de combustíveis líquidos em 2029, quando vence o prazo do uso da marca Petrobras pela Vibra. 

“Em relação ao GLP, estamos buscando grandes clientes para oferecer venda dirta. Queremos acessar o mercado e o que foi colocado pelo conselho [de administração] é mais uma oportunidade de avaliação”, afirmou  Evidentemente está no nosso radar, mas com todo respeito à governança da companhia em relação a investimentos”, disse Claudio Schlosser, diretor de logística, comercialização e mercados.

A decisão aprovada pelo board vai ser incorporada aos elementos do plano estratégico da Petrobras, segundo comunicou a companhia em fato relevante. 

Segundo o comunicado, a empresa define como diretriz “atuar em negócios rentáveis e de parcerias nas atividades de distribuição, observadas as disposições contratuais vigentes”.

Entre as prioridades da companhia estão retomar a distribuição de GLP, integrar essa atividade aos demais negócios da Petrobras no Brasil e no exterior e, paralelamente, oferecer aos clientes soluções de baixo carbono.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido publicamente a retomada da Petrobras nesse mercado, alegando que a presença da estatal pode ampliar a concorrência e garantir preços mais justos.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasPetróleoBalançosGLP

Mais de Invest

Petrobras vê menos chances de dividendo extraordinário com petróleo no atual patamar

Petrobras (PETR4) tomba na bolsa após dividendo abaixo do esperado e retorno ao gás de cozinha

Mega-sena: nenhuma aposta acerta e prêmio acumula para R$ 9 milhões

Ibovespa opera próximo à estabilidde de olho em Petrobras (PETR4)

Mais na Exame

Mundo

Conheça vítimas do 11 de Setembro identificadas quase 24 anos após atentado

Brasil

Em Minas, popularidade de Lula melhora e aprovação cresce 6 pontos

Casual

Brasil se torna mercado-chave para Air France-KLM com expansão de voos, rotas e assentos premium

Mercado Imobiliário

Exclusivo: Leilão de Cepacs poderia levar vacância na Faria Lima de 1% para 13%