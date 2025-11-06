Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ao menos 40 aeroportos dos EUA têm operações afetadas pelo shutdown

Secretário de Transportes dos Estados Unidos afirmou que as operações serão reduzidas a partir desta sexta-feira, 7, em voos comerciais e de carga

Aeroporto dos EUA: operações da aviação norte-americana serão reduzidas em 10% a partir de sexta-feira, 7 (Al Drago /AFP)

Aeroporto dos EUA: operações da aviação norte-americana serão reduzidas em 10% a partir de sexta-feira, 7 (Al Drago /AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08h28.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, informou nesta quarta-feira, 5, que 40 dos principais aeroportos do país terão suas operações reduzidas em 10% a partir de sexta-feira, caso a paralisação do governo continue.

A decisão ocorre em meio à escassez de cerca de 2 mil controladores de tráfego aéreo, consequência direta da falta de recursos causada pelo shutdown no país.

Em entrevista coletiva, Duffy explicou que o plano foi elaborado com base em dados sobre a concentração de voos e a pressão sobre o sistema aéreo.

“Esta decisão se baseia em dados, em função de qual companhia aérea tem mais voos e onde se concentra a pressão do sistema”, afirmou.

Segundo estimativas, entre 4 mil e 4,5 mil voos diários — comerciais e de carga — poderão ser afetados.

O administrador federal de Aviação, Brian Bedford, disse que os cortes atingirão principalmente mercados de alta demanda, como os aeroportos de Phoenix (Arizona) e Newark (Nova Jersey), que já registram atrasos de até três horas em voos internacionais.

Duffy reconheceu que muitos controladores estão há mais de um mês sem receber salário, o que levou parte deles a buscar outras fontes de renda.

“Não quero que tenham outros empregos, quero que venham trabalhar, mas entendo suas dificuldades”, afirmou.

A Secretaria de Transportes anunciou que convocará as companhias aéreas nas próximas 48 horas para coordenar ajustes de horários “de forma proporcional” e minimizar o impacto sobre os passageiros.

Paralisação já é a mais longa da história

shutdown do governo dos Estados Unidos se tornou o mais logo da história do país nesta quarta-feira, 5. A paralisação já dura 37 dias consecutivos e já afeta milhões de americanos, que enfrentam cortes em serviços essenciais e atrasos no pagamento de salários a funcionários públicos.

A paralisação começou em 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento federal, com a saúde no centro do desacordo.

O bloqueio do Congresso reflete a disputa entre democratas e republicanos. Os democratas condicionam a aprovação do orçamento à renovação dos subsídios federais de saúde para famílias de baixa renda.

Já os republicanos acusam a oposição de usar o orçamento para forçar avanços em pautas paralelas. Enquanto isso, projetos de curto prazo para reabrir o governo já foram rejeitados mais de uma dúzia de vezes no Senado, apesar de aprovados anteriormente pela Câmara.

O líder republicano no Senado, John Thune, reconheceu que esta é a paralisação mais severa já registrada. Apesar da tensão, ele afirmou que seu “instinto” aponta para uma possível saída nos próximos dias.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Aeroportos

Mais de Mundo

Tufão Kalmaegi deixa mais de 100 mortos e causa destruição nas Filipinas

Trump diz que prefeito eleito de Nova York deve procurá-lo primeiro

Reunião de líderes da COP30 terá europeus e ausência dos EUA

Acordo com Mercosul será firmado em 20 de dezembro, diz chefe da UE a Lula

Mais na Exame

Carreira

O novo divisor de águas em Wall Street: quem vai sobreviver à era da inteligência artificial?

Mercados

Selic a 15% e balanço da Petrobras: o que move os mercados nesta quinta

Mundo

Tufão Kalmaegi deixa mais de 100 mortos e causa destruição nas Filipinas

Exame IN

Nem Cook, nem Musk: como Huang, da Nvidia, virou o maior aliado de Trump