Nancy Pelosi, 1ª mulher a presidir Câmara dos EUA, anuncia aposentadoria

Aos 85 anos, Pelosi comunicou que não disputará a reeleição ao Congresso nas legislativas de 2026

Nancy Pelosi: congressista comandou a Casa por oito anos no total (Charly Triballeau/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12h36.

A veterana democrata Nancy Pelosi, primeira mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira, 6, que deixará a política nas próximas eleições.

Aos 85 anos, Pelosi comunicou que não disputará a reeleição ao Congresso nas legislativas de 2026, em um vídeo voltado principalmente aos eleitores da cidade de San Francisco (Califórnia), sua cidade natal.

“Digo aos meus colegas na Câmara o tempo todo, seja qual for o título que me tenham atribuído (presidente, líder, coordenadora), que não houve maior honra para mim do que estar na Câmara e dizer ‘falo em nome do povo de São Francisco’”, disse Pelosi em sua mensagem.

Representante da região californiana há 38 anos, Pelosi ocupou a presidência da Câmara em dois períodos — de 2007 a 2011 e de 2019 a 2023 —, somando oito anos no comando da Casa.

Ao longo da carreira, ficou conhecida por sua habilidade em unir as diferentes alas do Partido Democrata e foi peça-chave na aprovação da lei de saúde pública “Obamacare”, durante o governo Barack Obama.

A chegada ao poder do republicano Donald Trump marcou uma fase mais combativa da trajetória política de Pelosi, que se destacou pela disposição em confrontar o ex-presidente em temas centrais da agenda americana.

