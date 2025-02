Trump planeja receber Zelensky na próxima semana para concluir acordo econômico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira, 24, que planeja se reunir com o governante ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, nesta ou na próxima semana, para finalizar o acordo sobre a transferência de recursos naturais em troca de ajuda militar.

"Vou me encontrar com o presidente Zelensky. Na verdade, ele pode vir nesta semana ou na próxima para assinar o acordo, o que seria ótimo. Ficarei feliz em me reunir com ele. Nós nos encontraremos no Salão Oval. Estamos trabalhando no acordo agora", disse o republicano em uma breve aparição à imprensa ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron.

Trump acrescentou que o acordo está sendo trabalhado no momento e muito próximo de ser concluído.

"Será um acordo sobre terras raras e várias outras coisas. (Zelensky) gostaria de vir aqui, pelo que entendi, para assiná-lo. E isso seria ótimo para mim", disse ele no mesmo dia em que recebeu Macron para discutir esse conflito e outras questões econômicas e internacionais atuais.

De acordo com Trump, os Estados Unidos receberão seu dinheiro de volta "em um período de tempo", mas esse pacto também tem algo "muito benéfico" para a economia ucraniana, "para eles como país".

Perguntado se o acordo fornecerá uma garantia de segurança para a Ucrânia, o presidente dos EUA disse que "será a Europa que garantirá que nada aconteça": "Não acho que isso será um grande problema", opinou.

O líder francês observou que o objetivo comum de ambos é construir uma paz sólida e duradoura e disse estar ciente da necessidade de garantias para alcançar esse objetivo.

"Estou aqui como amigo, porque ao longo dos séculos temos sido amigos, e somos amigos, somos amigos pessoais. Trabalhamos muito bem juntos e acho que os Estados Unidos e a França estão sempre do mesmo lado, o lado certo, eu diria", analisou.