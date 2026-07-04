Calor extremo cancela desfiles e altera celebrações dos 250 anos da Independência dos EUA

A intensa onda de calor que atinge os Estados Unidos (EUA) mudou a programação das comemorações pelos 250 anos da Independência do país. Com temperaturas que chegam a 38°C e sensação térmica entre 43°C e 46°C em algumas regiões, autoridades e organizadores cancelaram desfiles, interromperam eventos e reforçaram medidas de segurança durante o feriado de 4 de Julho.

Entre os eventos suspensos está o tradicional desfile do Dia da Independência em Washington, além do Desfile Semiquincentenário de Saudação à Independência, na Filadélfia. Outras cidades, como Leesburg, na Virgínia, e Laurel e Takoma Park, em Maryland, também cancelaram as celebrações ao ar livre.

Washington cancela desfile e registra atendimentos médicos

Na capital americana, o desfile previsto para a manhã de sábado, 4, foi cancelado após o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) emitir alerta para calor extremo.

Em comunicado, a organização afirmou que "essa decisão foi tomada após uma análise ampla e cuidadosa, tendo como prioridade máxima a segurança dos participantes, espectadores e equipes".

Outro evento afetado foi a Great American State Fair, realizada no National Mall. A feira permaneceu fechada durante parte da sexta-feira, 3, por causa das altas temperaturas e só foi reaberta no fim da tarde.

Segundo a organização Freedom 250, "a segurança e o bem-estar dos visitantes, voluntários, artistas, vendedores e funcionários são nossa maior prioridade".

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Washington, 44 pessoas receberam atendimento médico durante a feira antes do fechamento temporário. Dessas, 11 foram encaminhadas a hospitais. As autoridades não informaram quantos casos estavam diretamente relacionados ao calor.

Um porta-voz da corporação alertou que "vai ser um fim de semana muito movimentado. Sabemos que haverá doenças relacionadas ao calor dentro e fora da Esplanada e incentivamos moradores e visitantes a tomar precauções caso precisem permanecer ao ar livre".

Filadélfia suspende um dos principais eventos

Na Filadélfia, o tradicional Salute to Independence Semiquincentennial Parade, que reuniria participantes de todos os estados americanos, também foi cancelado.

A cidade tinha previsão de registrar temperatura acima de 38°C e sensação térmica próxima de 44°C. Diante das condições climáticas, os organizadores decidiram cancelar o desfile, que já havia tido o percurso reduzido no início da semana.

O diretor-executivo da organização Wawa Welcome America, Michael DelBene, afirmou que "por mais dolorosa que seja essa decisão para todos dentro da nossa organização, simplesmente não podemos realizar um evento desse porte sob condições de calor tão perigosas".

Outras cidades também cancelam desfiles

Além de Washington e Filadélfia, desfiles do Dia da Independência foram suspensos em cidades da Virgínia e de Maryland.

Em Takoma Park, a presidente do comitê organizador, Tara Egan, justificou a decisão dizendo que "nesse calor, desfilar é particularmente arriscado". Ela acrescentou que "não acreditamos que seja seguro nem responsável pedir à nossa comunidade que desfile ou se reúna sob essas condições".

Algumas celebrações foram mantidas

Apesar da onda de calor, parte da programação oficial foi preservada.

O tradicional concerto A Capitol Fourth, realizado próximo ao Capitólio, aconteceu com medidas extras de segurança. A Polícia do Capitólio orientou o público a levar água, autorizou a entrada de recipientes e caixas térmicas e adiou a abertura dos portões.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve a participação nas comemorações dos 250 anos da Independência e deve discursar ao ar livre no National Mall. Ao comentar as previsões de calor extremo, afirmou que pretende fazer "um discurso bem longo só para mostrar que pode fazer qualquer coisa".

A programação prevê ainda uma queima de aproximadamente 850 mil fogos de artifício, que pode estabelecer um novo recorde mundial.