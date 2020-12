Uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 que se espalhou rapidamente pelo Reino Unido foi encontrada na Alemanha, disse o estado alemão de Baden-Wuerttemberg nesta quinta-feira, 24.

A pessoa infectada viajou do Reino Unido a Frankfurt em 20 de dezembro para visitar parentes e testou positivo na chegada, disse o ministério da saúde do Estado alemão no Twitter.

Membros da família pegaram a pessoa no aeroporto de carro e ela se isolou em casa desde então, disse o ministério.