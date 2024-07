Alemanha enfrenta onda de explosões de caixas eletrônicos e estuda endurecer leis para coibir crime

A Alemanha está se preparando para reprimir o aumento acentuado das explosões de caixas eletrônicos por gangues criminosas nos últimos anos.

O número de assaltos a caixas eletrônicos envolvendo explosivos aumentou 26,5% em 2022 em relação a 2021, segundo os dados mais recentes disponíveis, de acordo com um comunicado conjunto dos ministérios do Interior e da Justiça publicado no sábado.

Esse é o número mais alto desde que as pesquisas começaram em 2005, e causou danos a empresas na faixa de centenas de milhões de euros.

O governo apresentou um projeto de lei para punir tais crimes com pelo menos dois anos de prisão em vez de pelo menos um ano. Se a saúde de pessoas não envolvidas for afetada, a pena pode ser aumentada para entre cinco e 15 anos, em vez de pelo menos dois anos como é atualmente.

"Qualquer um que exploda caixas eletrônicos arrisca a vida de pessoas não envolvidas", disse a Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser. "Estamos lidando aqui com grupos criminosos sem escrúpulos e explosivos altamente perigosos".

A medida para endurecer as penas segue esforços anteriores para conter esses ataques. Há dois anos, o governo decidiu trancar os saguões de autoatendimento bancário à noite. Batidas policiais no ano passado levaram à prisão de pessoas na Holanda e na Bélgica suspeitas de terem explodido caixas eletrônicos em pelo menos três dezenas de locais na Alemanha para roubar o conteúdo.

O governo agora também pretende dar mais poder às autoridades investigativas para usar dados de telecomunicações. Os bancos foram previamente instados a intensificar ainda mais as medidas de segurança, incluindo vigilância por vídeo, redução do dinheiro mantido nas máquinas e nebulização e coloração das cédulas durante as explosões.