Por que a Alemanha foi um dos últimos países a terem Google Maps Street View?

Você já deve ter usado a ferramenta do Google Maps Street View, que permite que você veja como uma rua se parece, com riqueza de detalhes de fotos tiradas por um carro que passeia pelas vias. Mas há algum tempo atrás, se você fosse à Alemanha, não seria possível usar o recurso.

A Alemanha apenas recentemente deu boas-vindas ao Street View, depois de mais de uma década de resistência. Alguns fatores explicam essa adoção tardia.

A União Europeia possui algumas das regulamentações mais rígidas do mundo em relação à proteção de dados, como evidenciado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e multas recordes aplicadas contra empresas de tecnologia que lidam de forma inadequada com dados. Mas, mesmo nesse contexto, a Alemanha é especialmente zelosa quando se trata de privacidade.

Um estudo da Harvard Business Review de 2015 colocou o valor da privacidade à prova. Em uma pesquisa com quase mil pessoas em cinco países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China e Índia), os pesquisadores testaram quanto os entrevistados estariam dispostos a pagar para manter diferentes tipos de dados privados.

Em geral, os alemães entrevistados estavam dispostos a pagar preços relativamente altos para proteger dados, incluindo identificação governamental, informações de cartão de crédito, histórico de comunicação digital, histórico de navegação na web e histórico de saúde. Eles estavam dispostos a pagar US$ 184 para proteger seu histórico de saúde, a quantia mais alta que alguém estava disposto a pagar para proteger qualquer tipo de informação privada.

A Harvard Business Review citou que os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha são sociedades mais individualistas do que as da Índia e da China, dois grupos que simplesmente não tinham interesse em pagar para proteger dados. No entanto, a explicação pode ir além no caso da Alemanha.

O país tem uma história íntima com a vigilância governamental que muitas outras economias de grande porte não têm, e as repercussões ainda são sentidas hoje.

A nação não está nem mesmo a um século de distância da ascensão mortal do poder do Terceiro Reich, um regime de controle que foi construído em grande parte sobre a base da vigilância.

Em 1933, o então presidente Adolf Hitler assinou o Reichstagsbrandverordnung, ou Decreto do Incêndio do Reichstag. Este momento particular foi crucial para desmantelar as liberdades civis, a liberdade de expressão e a privacidade na Alemanha.

O decreto proibiu determinadas publicações de jornal, e também suspendeu os direitos de liberdade pessoal (habeas corpus), liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito de organizar e se reunir, e a privacidade do correio, telégrafo e comunicações telefônicas. Também permitiu que as autoridades policiais (nazistas) confiscassem e investigassem propriedades sem qualquer controle.

Embora originalmente prometido para durar três meses em resposta ao famoso incêndio do prédio do Reichstag, ele esteve em vigor por muito mais tempo e foi instrumental para a capacidade dos nazistas de controlar e violar a população alemã sob o disfarce de autoridade legal.

Um momento de vigilância muito mais recente na história alemã é o estado de vigilância soviético que sobreviveu na Alemanha Oriental de outubro de 1949 até a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989.

Muitos alemães hoje viveram algum momento do reinado de terror do Ministério da Segurança do Estado. Mais conhecido como "Stasi", o Ministério Soviético violou a privacidade e vigiou os alemães orientais.

Não é surpresa então que os alemães, até hoje, fiquem um pouco desconfortáveis com a ideia de entidades nebulosas os vigiando e coletando dados.

O estado alemão moderno se construiu em uma potência mundial sobre os túmulos de dois governos destrutivos que tinham pouco respeito pela privacidade.

Assim, quando o Google lançou o Street View nos Estados Unidos em 2007, houve alguma apreensão, mas a empresa conseguiu mapear cinco milhões de milhas de estradas em quase 40 países em seus primeiros cinco anos. Em seu décimo aniversário, o Street View capturou 10 milhões de milhas de estradas em 83 países.

Enquanto mapeava os países vizinhos, cobrindo-os com um manto de imagens interconectadas, grande parte da Alemanha permaneceu um grande espaço em branco no Street View.

Ao tentar mapear o país em 2010, o Google aprendeu em primeira mão o quão sérios os alemães são sobre a privacidade. A empresa disse que começaria a mapear ruas em 20 das maiores cidades alemãs, e a reação foi feroz e imediata.

A então Ministra da Proteção do Consumidor alemã, Ilse Aigner, havia dito que Berlim e o Google chegaram a um entendimento no início daquele ano, e que o Google só começaria seu serviço Street View quando todas as preocupações com a privacidade fossem resolvidas.

"O que é privado deve permanecer privado", disse Aigner.

O Google disse que não haveria atraso, apesar das pessoas descobrirem que o Google estava usando dados de Wi-Fi não criptografados para ajudar a gerar imagens panorâmicas — um problema que levou a Áustria a proibir o Google Street View até 2017. Mesmo assim, as leis de privacidade austríacas mantiveram o país pouco mapeado no Street View.

"Nós levamos a privacidade muito a sério", disse a porta-voz do Google Alemanha, Lena Wagner, em uma entrevista de 2010 à Deutsche Welle.

"Muitos medos são baseados em desinformação, como imagens do Street View em tempo real — na verdade, elas têm de alguns meses a até dois anos de idade no momento em que uma determinada área é introduzida. Levamos a proteção da privacidade muito a sério e é por isso que desenvolvemos controles operacionais e tecnológicos de ponta para o Street View, [por exemplo] incluindo o borrão automático de rostos e placas de veículos", disse Wagner sobre os medos das pessoas na época do Google Street View, acrescentando que as imagens do Google Street View não são "diferentes" do que as pessoas comuns podem capturar ao caminhar pela rua.

A Alemanha foi o primeiro, e único, país em que o Google permitiu que as pessoas optassem permanentemente por não terem suas casas registradas pelas câmeras do Street View antes que qualquer imagem fosse publicada. O Google acreditava que isso era suficiente e resolveria as preocupações.

Mesmo assim, alemães vandalizaram carros e câmeras do Street View.

Aigner chamou o Google Street View de uma "violação milhões de vezes da esfera privada", dizendo que nenhum serviço secreto no mundo coletaria dados privados "tão descaradamente". O governo alemão exigiu que o Google obtivesse consentimento de todas as pessoas fotografadas pelas câmeras do Street View.

O Google acabou interrompendo sua expansão planejada do Street View na Alemanha em 2011, apesar de ter alcançado uma vitória legal importante em um tribunal de Berlim em 2010.

Mas o Google tentou novamente inserir o Street View na Alemanha no ano passado, e o lançamento, embora limitado em escopo em comparação com países vizinhos, tem sido relativamente mais suave desta vez.

"Como sempre, levamos sua privacidade a sério e tornamos automaticamente irreconhecíveis os rostos e placas de veículos", escreveu o Google em seu blog alemão em julho passado.

Em uma tentativa de evitar os mesmos problemas de 2010 e 2011, o Google está trabalhando ao lado de uma comissão de privacidade alemã desta vez.

O caminho para alcançar os países vizinhos é longo e difícil. Mas por enquanto, o Google está capturando fotos ao nível da rua na Alemanha.