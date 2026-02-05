Pânico domina mercado cripto com indicador em "medo extremo"

O bitcoin e as principais criptomoedas operam em queda nesta quinta-feira, 4. Um movimento generalizado fez com que os ativos digitais entrassem no vermelho de vez, trazendo pânico nos mercados. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em uma de suas pontuações mais baixas.

Em 11 pontos no momento, o indicador vai de 0 a 100, com 0 sendo a posição mais baixa de pessimismo e 100 o mais alto otimismo. Desde 2018, quando o Índice foi criado, poucas ocasiões fizeram com que o "medo" do mercado fosse tão extremo.

A pontuação não é a mais baixa da história, mas foi superada em apenas três outras ocasiões em que o medo do investidor cripto foi ainda maior.

Por que o bitcoin despencou?

Enquanto especialistas buscam explicar a queda expressiva do mercado cripto, investidores buscam proteger seu patrimônio. Guilherme Nicoli, diretor da Coins.xyz, disse que "o price action recente em cripto é muito mais fluxo, posicionamento e liquidez do que uma deterioração estrutural de fundamentos. A sequência de eventos macro reprecificou o ‘custo do risco’ rapidamente: a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Fed reancorou expectativas de uma política monetária potencialmente mais dura, deu força ao dólar e acelerou um movimento de de-risking que, historicamente, bate primeiro nos ativos de maior beta — e cripto é o beta por excelência".

"Em cima disso veio o gatilho técnico: liquidações em massa de posições alavancadas, amplificadas por janelas de liquidez mais finas, e um ruído fiscal nos EUA com a discussão de shutdown a partir de 31 de janeiro. Some a isso o pano de fundo geopolítico e você tem um curto prazo barulhento, em que movimentos viram ‘limpeza’ de alavancagem e não necessariamente mudança de tese", acrescentou.

