China registra queda nos preços de aluguel e aumento da demanda por robôs humanoides

Com a exposição dos robôs da Unitree no Festival da Primavera de 2025, a procura por locação de robôs humanoides cresceu ao longo de 2025 e voltou a se intensificar antes do Ano-Novo Chinês de 2026. Empresas do setor informaram que as agendas seguem ocupadas até o feriado, com novas reservas confirmadas para o período posterior.

Diante desse movimento, o Festival da Primavera de 2026 passou a ser visto pelo setor como um teste público para fabricantes e locadores. Empresas avaliam que o desempenho em estabilidade operacional e interação com o público deve influenciar a demanda por marcas ao longo de 2026.

Unitree mantém liderança, mas Agibot cresce entre locadores

Na plataforma Xianyu, a maioria dos anúncios de locação em destaque é da Unitree, atribuída ao reconhecimento de marca e à logística mais simples de transporte. Segundo Hu Jingling, fundador da Kunming Shenlin Technology, a empresa ainda concentra cerca de 70% do mercado.

Esse quadro começou a mudar em 2025. Long Yongming, fundador da plataforma Huanshi Technology, afirma que a Unitree concentrou a demanda no primeiro semestre, enquanto a Agibot ganhou espaço no segundo. Empresas que passaram a operar robôs da Agibot apontam maior facilidade para personalização de funções, o que favorece contratos sob demanda.

Diante da incerteza sobre quais fabricantes vão se consolidar, locadores ampliaram o número de marcas em operação para reduzir riscos.

Preços caem e margens encolhem

Após o Festival da Primavera de 2025, o aluguel diário de robôs humanoides chegou a RMB 20 mil. Em 2026, o valor médio de modelos da Unitree caiu para cerca de RMB 5 mil por dia.

A redução reflete o aumento da concorrência e a entrada de novos operadores no setor ao longo de 2025. Locadores afirmam que, com os preços atuais, o faturamento cobre custos de transporte, equipe técnica e manutenção, mas deixa margens limitadas. Em serviços interestaduais, a operação de um evento de um dia pode exigir dois ou três dias de deslocamento da equipe.

Plataformas pressionam o mercado

A entrada de plataformas intensificou a disputa por preços. A Qingtian Rent, lançada em dezembro de 2025 com apoio da Agibot, e a Wanji Easy Rent passaram a oferecer valores abaixo do mercado descentralizado.

O modelo Agibot Lingxi X2 é ofertado por cerca de RMB 2,2 mil por dia nessas plataformas, contra aproximadamente RMB 3 mil fora delas. Locadores relatam que esses preços dependem de subsídios e se sustentam sobretudo em operações locais.

O mercado de locação de robôs humanoides segue em ajuste. Fabricantes e locadores observam o desempenho das marcas no Festival da Primavera de 2026, que deve influenciar a consolidação do setor ao longo do ano.

