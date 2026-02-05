Qual é a maior preocupação global? Esta pesquisa buscou a resposta em 107 países

Mulheres no mercado de trabalho: desemprego incidiu de forma mais brusca sobre a população feminina (José Paulo Lacerda/CNI/Reprodução)
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h58.
Última atualização em 5 de fevereiro de 2026 às 14h59.
Um estudo global, realizado pelo Instituto Gallup, perguntou a pessoas de 107 nações qual é o principal problema que seu país precisa resolver. A maioria delas respondeu: a economia.
Em média, 23% dos entrevistados citaram o tema e listaram questões como a dificuldade de comprar itens básicos, preços altos, baixos salários e queda do padrão de vida.
A preocupação com a economia foi mais forte em países como Bolívia (73% a citaram), Venezuela (60%) e Turquia (62%).
"Estas preocupações variam desde a dificuldade de suprir necessidades básicas em países de baixa renda até o enfrentamento dos altos custos de moradia em nações mais prósperas. As pessoas avaliam a saúde econômica de uma nação pela qualidade de vida que sentem ter, e não pelo crescimento do PIB", diz o estudo.
Em todo o mundo, 10% dos entrevistados citaram questões de trabalho como principal problema a resolver, e não apenas o desemprego, mas a falta de boas vagas disponíveis.
"Quando as pessoas citam o "trabalho" como um problema nacional, não estão se referindo simplesmente ao desemprego, mas a preocupações mais profundas. Estas podem incluir a qualidade do emprego, o subemprego, a estagnação salarial e a vitalidade geral dos mercados de trabalho", diz o estudo.
Em terceiro lugar, o tema mais citado foi a política e o governo, com 8% das menções, por questões como a dívida pública, a corrupção e os altos impostos.
"Quando as necessidades básicas estão mais garantidas, a frustração muitas vezes se volta para o desempenho do próprio governo. A preocupação com a política nacional e o governo também aumenta com a renda familiar", afirma o estudo.
A área foi mais mencionada por países de alta renda (14% a citaram). "Essas descobertas demonstram que, quando as necessidades básicas estão mais garantidas, a frustração muitas vezes se volta para o desempenho do próprio governo. A preocupação com a política nacional e o governo também aumenta com a renda familiar", apontam os pesquisadores.
A economia é a principal preocupação em todas as regiões do mundo, menos na América do Norte, onde a política foi o tema mais citado, por 23%. Em segundo lugar, veio a economia (18%) e o acesso à comida e moradia (10%)
Em quarto lugar, foi citada a preocupação com a segurança e questões como crime, violência, drogas e guerras, com 7% das respostas. A América Latina é a região onde a segurança foi mais citada como preocupação, com 21% de menções. Apesar disso, a maior questão apontada na região foi a economia, com 27%. O Gallup não divulgou dados específicos sobre o Brasil.
Outras áreas, como falta de comida, meio ambiente, saúde, racismo, desigualdade social, imigração, educação e infraestrutura, tiveram menos de 3% de menções cada um.
A preocupação com a falta de moradia foi maior na Irlanda (49% a citaram), Malauí (33%) e Austrália (29%). Irlanda e Austrália enfrentam crises de falta de moradia há alguns anos, com falta de opções acessíveis para os trabalhadores de renda média e baixa.
Para você, qual o problema mais importante que o seu país está enfrentando agora?
23% Economia (padrão de vida, preços altos, salários baixos)
10% Trabalho (desemprego, más condições, falta de boas oportunidades)
8% Política (gastos públicos, dívida pública, corrupção, impostos)
7% Segurança (Crime, violência, tráfico de drogas, segurança pública, guerras)
3% Comida e moradia (fome, insegurança alimentar, falta de casas)
3% Questões sociais (discriminação, racismo, pobreza, desigualdade)
3% Meio ambiente (poluição, ar, água, mudança climática)
3% Saúde (custos e qualidade)
2% Educação (custos e qualidade)
1% Imigração
1% Infraestrutura (Estradas, sistemas de transporte)
