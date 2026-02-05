Qual é a maior preocupação global? Esta pesquisa buscou a resposta em 107 países

Um estudo global, realizado pelo Instituto Gallup, perguntou a pessoas de 107 nações qual é o principal problema que seu país precisa resolver. A maioria delas respondeu: a economia.

Em média, 23% dos entrevistados citaram o tema e listaram questões como a dificuldade de comprar itens básicos, preços altos, baixos salários e queda do padrão de vida.

A preocupação com a economia foi mais forte em países como Bolívia (73% a citaram), Venezuela (60%) e Turquia (62%).

"Estas preocupações variam desde a dificuldade de suprir necessidades básicas em países de baixa renda até o enfrentamento dos altos custos de moradia em nações mais prósperas. As pessoas avaliam a saúde econômica de uma nação pela qualidade de vida que sentem ter, e não pelo crescimento do PIB", diz o estudo.

Em todo o mundo, 10% dos entrevistados citaram questões de trabalho como principal problema a resolver, e não apenas o desemprego, mas a falta de boas vagas disponíveis.

"Quando as pessoas citam o "trabalho" como um problema nacional, não estão se referindo simplesmente ao desemprego, mas a preocupações mais profundas. Estas podem incluir a qualidade do emprego, o subemprego, a estagnação salarial e a vitalidade geral dos mercados de trabalho", diz o estudo.

Países ricos se preocupam mais com política

Em terceiro lugar, o tema mais citado foi a política e o governo, com 8% das menções, por questões como a dívida pública, a corrupção e os altos impostos.

"Quando as necessidades básicas estão mais garantidas, a frustração muitas vezes se volta para o desempenho do próprio governo. A preocupação com a política nacional e o governo também aumenta com a renda familiar", afirma o estudo.

A área foi mais mencionada por países de alta renda (14% a citaram). "Essas descobertas demonstram que, quando as necessidades básicas estão mais garantidas, a frustração muitas vezes se volta para o desempenho do próprio governo. A preocupação com a política nacional e o governo também aumenta com a renda familiar", apontam os pesquisadores.

A economia é a principal preocupação em todas as regiões do mundo, menos na América do Norte, onde a política foi o tema mais citado, por 23%. Em segundo lugar, veio a economia (18%) e o acesso à comida e moradia (10%)

Em quarto lugar, foi citada a preocupação com a segurança e questões como crime, violência, drogas e guerras, com 7% das respostas. A América Latina é a região onde a segurança foi mais citada como preocupação, com 21% de menções. Apesar disso, a maior questão apontada na região foi a economia, com 27%. O Gallup não divulgou dados específicos sobre o Brasil.

Outras áreas, como falta de comida, meio ambiente, saúde, racismo, desigualdade social, imigração, educação e infraestrutura, tiveram menos de 3% de menções cada um.

A preocupação com a falta de moradia foi maior na Irlanda (49% a citaram), Malauí (33%) e Austrália (29%). Irlanda e Austrália enfrentam crises de falta de moradia há alguns anos, com falta de opções acessíveis para os trabalhadores de renda média e baixa.

Veja a lista completa

Para você, qual o problema mais importante que o seu país está enfrentando agora?

23% Economia (padrão de vida, preços altos, salários baixos)

10% Trabalho (desemprego, más condições, falta de boas oportunidades)

8% Política (gastos públicos, dívida pública, corrupção, impostos)

7% Segurança (Crime, violência, tráfico de drogas, segurança pública, guerras)

3% Comida e moradia (fome, insegurança alimentar, falta de casas)

3% Questões sociais (discriminação, racismo, pobreza, desigualdade)

3% Meio ambiente (poluição, ar, água, mudança climática)

3% Saúde (custos e qualidade)

2% Educação (custos e qualidade)

1% Imigração

1% Infraestrutura (Estradas, sistemas de transporte)

Veja a íntegra aqui.