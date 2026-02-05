LEGO lança conjuntos inspirados no Festival da Primavera e amplia estratégia de produtos na China

O Grupo LEGO lançou, com a aproximação do Festival da Primavera, os conjuntos LEGO Tela do Cavalo em Galope e LEGO Fogos de Artifício da Prosperidade na China. A empresa apresentou os produtos durante a temporada de presentes para atender à demanda local, reforçar sua presença no mercado chinês e ampliar sua estratégia de localização cultural.

Os dois conjuntos integram a linha temática do Ano Novo Chinês e usam símbolos associados à cultura local. O conjunto Tela do Cavalo em Galope representa a ideia de sucesso e prosperidade. O produto traz a figura de um cavalo em movimento e uma tela com pintura no estilo ink-wash, técnica tradicional da pintura chinesa. Já o conjunto Fogos de Artifício da Prosperidade recria o rojão, elemento presente nas celebrações do Festival da Primavera e no ritual de recepção ao Deus da Riqueza.

Segundo Maciek Selinski, chefe da LEGO China, a empresa desenvolve produtos inspirados na cultura chinesa desde 2019 com foco na conexão com o público local. “Há anos exploramos a cultura chinesa, com o objetivo de criar produtos que se conectam emocionalmente com os consumidores locais”, afirmou.

Desde 2019, o Grupo LEGO ampliou o portfólio de produtos inspirados na China e passou a incluir símbolos como flores de ameixeira, orquídeas e crisântemos, presentes na tradição cultural do país. A equipe de design, baseada na Dinamarca, desenvolve os conjuntos com foco no mercado chinês e na distribuição global.

“A China é o único mercado onde projetamos produtos específicos para feriados locais, como o Ano Novo Chinês”, disse Selinski. Até o momento, a empresa lançou 16 conjuntos temáticos do Festival da Primavera, com vendas na China e em outros países.

Além dos lançamentos, a LEGO expandiu sua presença física no país. A empresa opera mais de 400 lojas em mais de 120 cidades chinesas. A unidade de produção de Jiaxing, na província de Zhejiang, fabrica quase todos os produtos de montar vendidos no mercado chinês.

Em julho do ano passado, a Legoland Xangai iniciou as operações. O parque recebeu mais de um milhão de visitantes desde a abertura e integra a estratégia de expansão da marca no país.

Embora a LEGO atue na China há cerca de dez anos, Selinski avalia que o mercado ainda apresenta espaço para crescimento. O executivo assumiu o comando da operação chinesa em setembro, após liderar as operações da empresa na Polônia, Ucrânia e países bálticos. “Ainda estamos nos estágios iniciais na China, mas vemos um grande potencial”, afirmou.

O crescimento do público adulto impulsiona a demanda por brinquedos colecionáveis no país, com destaque para empresas como a Pop Mart. Segundo a iiMedia Research, o mercado da chamada “economia emocional” na China deve ultrapassar RMB 4,5 trilhões (US$648 bilhões) até 2029.

Diante desse cenário, o Grupo LEGO ampliou o portfólio com produtos voltados à criatividade e à autoexpressão. “Na China, cresce o interesse por criatividade e autoexpressão, especialmente entre adultos”, disse Selinski. “O Grupo LEGO atende crianças e pais com produtos que vão de modelos arquitetônicos a conjuntos inspirados na natureza.”

A empresa também ampliou parcerias com grandes propriedades intelectuais, como F1, Minecraft e Disney. Segundo Selinski, a LEGO busca acordos globais e parcerias mais localizadas para atender preferências regionais na Ásia e na China.

No primeiro semestre de 2025, o Grupo LEGO registrou aumento de 12% na receita, que alcançou 34,6 bilhões de coroas dinamarquesas (US$5,5 bilhões). As vendas ao consumidor cresceram 13%, e o lucro líquido subiu 10%, para 6,5 bilhões de coroas dinamarquesas. No período, a empresa abriu 24 novas lojas e chegou a 1.079 unidades no mundo.

O mercado global de brinquedos de construção deve passar de US$14,97 bilhões em 2023 para US$16,79 bilhões em 2025 e alcançar US$17,64 bilhões em 2027. Na China, o segmento deve crescer de RMB 15,72 bilhões em 2023 para RMB 17,86 bilhões em 2025 e chegar a RMB 19,43 bilhões em 2027, segundo a Euromonitor International.

Após um período de dificuldades no mercado chinês, a empresa registrou uma retomada recente. No ano passado, o CEO do Grupo LEGO, Niels B. Christiansen, afirmou que a operação na China voltou a crescer.

Segundo Selinski, a estratégia atual foca a expansão do varejo e a integração dos canais de venda no país. “Estamos fortalecendo nossa presença no varejo e o portfólio de produtos na China, com experiências omnicanal integradas para atender à demanda dos consumidores”, disse.