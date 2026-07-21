Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Após onda de protestos, Zelensky demite chefe do Exército

Presidente ucraniano nomeia Mykhailo Drapatyi após dias de manifestações que cobravam a saída de Oleksandr Syrskyi

'Tragam Fedorov de volta': cartaz de manifestante tem um retrato de Oleksandr Syrskyi, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia apoiado por Zelensky, que sofre grande oposição da popução (Foto de Roman Pilipey / AFP)

'Tragam Fedorov de volta': cartaz de manifestante tem um retrato de Oleksandr Syrskyi, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia apoiado por Zelensky, que sofre grande oposição da popução (Foto de Roman Pilipey / AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 17h34.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta terça-feira, 21, a demissão de Oleksandr Syrskyi do cargo de comandante-chefe das Forças Armadas do país, após dias de protestos que cobravam sua saída. Para substituí-lo, o presidente nomeou o comandante das Forças Conjuntas, Mykhailo Drapatyi.

A troca ocorre poucos dias após a maior onda de manifestações na Ucrânia desde o início da guerra contra a Rússia, desencadeada pela saída de Mykhailo Fedorov do Ministério da Defesa. Além de pedir o retorno do ex-ministro, manifestantes também exigiam a substituição de Syrskyi, alvo de críticas por parte de militares, veteranos e setores da sociedade.

Ao anunciar a mudança em publicação no Telegram, Zelensky agradeceu ao general pelo trabalho desempenhado desde o início da invasão russa.

"Decidi que o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mykhailo Drapatyi... Sou grato a Oleksandr Syrskyi e a cada um de nossos combatentes pelas sólidas posições da Ucrânia na linha de frente", afirmou o presidente.

Troca atende parte das reivindicações dos protestos

A destituição de Syrskyi atende parcialmente às demandas das manifestações, mas não resolve a principal reivindicação dos manifestantes: a recondução de Mykhailo Fedorov ao Ministério da Defesa.

Ex-ministro e principal símbolo da modernização das Forças Armadas ucranianas, Fedorov havia atribuído sua saída a divergências com Syrskyi sobre a condução da guerra e as reformas militares, defendendo uma estratégia baseada em inovação tecnológica, drones e mudanças na estrutura administrativa da Defesa.

Fedorov vê "nova esperança" com mudança

Após a nomeação de Drapatyi, Fedorov afirmou que a escolha representa uma "nova esperança" para o esforço militar da Ucrânia.

A substituição acontece em um momento decisivo do conflito, enquanto Zelensky tenta preservar a unidade política e militar diante da continuidade da guerra. A troca no comando do Exército ocorre poucos dias após os protestos ampliarem a pressão sobre o governo em meio aos debates sobre a estratégia militar adotada para enfrentar a ofensiva russa.

Com AFP

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaGuerras

Mais de Mundo

Guerra no Irã já custou US$ 37,5 bilhões aos EUA, diz Pentágono

França aprova restrição a redes sociais para menores de 15 anos

Trump promete ampliar apoio ao Líbano, que busca cessar-fogo com Israel

Trump prepara tarifas contra 60 países, diz representante

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha estável e dólar cai para R$ 5,07 com petróleo acima de US$ 90

Brasil

PF apreende carros de luxo do 'Careca do INSS' em operação no DF

Carreira

Na Saint Paul, executivos atualizam o repertório em 3 meses, sem outro MBA

Inteligência Artificial

Criar um produto digital com IA pode ser mais simples do que parece; veja o passo a passo