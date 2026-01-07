Rússia, petróleo e minerais: por que Trump quer anexar a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse diversas vezes que pretende anexar a Groenlândia, um território perto do Polo Norte que fica a meio caminho entre Rússia e a América.

Nos últimos dias, Trump voltou a defender publicamente a ideia, afirmando que a ilha é “estratégica” do ponto de vista da segurança nacional e alegando a presença de navios russos e chineses na região.

As declarações ocorreram logo após uma operação militar americana na Venezuela e elevaram a tensão com aliados europeus, levando a Dinamarca a alertar que uma eventual tomada da Groenlândia pelos EUA poderia significar o fim da Otan.

Apesar da reação internacional, a Casa Branca afirmou que Trump e sua equipe avaliam “uma gama de opções” para incorporar o território autônomo dinamarquês aos Estados Unidos, incluindo o uso das Forças Armadas.

Por que Trump tem interesse na Groenlândia?

Além da importância geográfica, a ilha tem reservas de minerais importantes, petróleo e água potável, o que desperta o interesse de Trump, aponta um artigo do Belfer Center, da Universidade Harvard.

O estudo foi feito pelas pesquisadoras Jennifer Spence e Elizabeth Hanlon. Desde o fim da Guerra Fria, aponta o artigo, o Ártico tem sido uma área de cooperação internacional; no entanto, as mudanças climáticas, a competição por recursos e a crescente militarização, especialmente pela Rússia, aumentaram as tensões na região na última década.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, fragmentou as relações de Moscou com os outros sete estados árticos (Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Estados Unidos) e levou a Finlândia e a Suécia a se juntarem à Otan em 2023 e 2024, respectivamente. Como resultado, todos os estados árticos, exceto a Rússia, são membros da Otan, o que reforça a visão americana de que é preciso aumentar as posições de defesa na região.

Bases militares dos EUA

A Groenlândia abriga a Base Espacial Pituffik, anteriormente conhecida como Base Aérea Thule, uma instalação militar dos EUA essencial para a defesa contra mísseis, bem como para vigilância espacial.

A Groenlândia também faz parte do GIUK Gap (Groenlândia-Islândia-Reino Unido), um ponto de proteção da guerra anti-submarino no Atlântico Norte durante a Guerra Fria, que ainda é importante para monitorar e restringir os movimentos navais russos no Atlântico Norte e no Oceano Ártico.

No entanto, o valor militar estratégico da ilha para os Estados Unidos diminuiu desde o fim da Guerra Fria devido a evoluções na tecnologia militar.

Futuro do transporte pelo Ártico

A Groenlândia ocupa uma posição-chave ao longo de duas rotas de navegação potenciais pelo Ártico: a Passagem do Noroeste, ao longo da costa norte da América do Norte, e a Rota Transpolar do Mar, através do centro do Oceano Ártico.

À medida que o gelo marinho do Ártico derrete, essas rotas podem reduzir o tempo de navegação e contornar pontos de estrangulamento tradicionais, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá.

Atualmente, essas rotas são comercialmente inviáveis e provavelmente continuarão assim por muitos anos devido às condições climáticas traiçoeiras e ao gelo flutuante.

A longo prazo, à medida que o tráfego de embarcações no Oceano Ártico aumentar, a Groenlândia provavelmente se tornará um ator chave na gestão do Oceano Ártico, incluindo em emergências.

A viabilidade dessas novas rotas de navegação e outras atividades marítimas na região dependerá, entre outras coisas, de investimentos em infraestrutura marítima. A Groenlândia está estrategicamente posicionada para tanto se beneficiar quanto ajudar a gerenciar tais investimentos.

Posição da Groenlândia (em vermelho), entre a América do Norte e a Rússia (Wikimedia Commons)

Exploração de recursos naturais

O derretimento do gelo está tornando mais acessíveis os ricos depósitos minerais e de petróleo da Groenlândia, atraindo a atenção de países que competem por materiais para a transição energética.

No entanto, o desenvolvimento desses recursos continua sendo desafiador devido ao ambiente rigoroso da Groenlândia, seu isolamento, a falta de infraestrutura, os altos custos de extração e as preocupações locais com os impactos ambientais e os riscos para os meios de subsistência tradicionais.

A Groenlândia é uma fonte potencial de muitos minerais que são importantes para a transição energética, como as terras raras (ETRs), necessários para a fabricação de baterias, tecnologias de energia eólica e solar e equipamentos militares avançados.

Os países ocidentais veem os recursos minerais da Groenlândia como uma oportunidade para reduzir sua dependência da China, que domina as cadeias de suprimento de minerais críticos. A China também expressou interesse na riqueza mineral da Groenlândia, mas um projeto de ETR apoiado pela China foi paralisado após a Groenlândia proibir a mineração de urânio.

Além disso, persistem sérias dúvidas sobre a viabilidade econômica da extração de recursos minerais devido ao ambiente rigoroso da Groenlândia, seu isolamento, a falta de infraestrutura e os altos custos operacionais.

Em 2023, a Groenlândia tinha apenas duas minas ativas. A mineração também é controversa entre os groenlandeses: enquanto alguns veem a mineração como um caminho para a independência, outros se preocupam com os impactos ambientais e os meios de subsistência tradicionais.

Petróleo, água e pesca

De acordo com um relatório do Serviço Geológico dos EUA de 2007, podem existir reservas significativas de petróleo e gás na costa da Groenlândia. No entanto, o governo da Groenlândia parou de emitir novas licenças para exploração de petróleo e gás em 2021, citando preocupações sobre a viabilidade econômica e os impactos ambientais da perfuração.

Há também reservas de água potável. A exploração comercial do gelo e da água da Groenlândia poderia ajudar a atender à crescente demanda global por água potável. Aproximadamente vinte por cento da água doce do mundo está aprisionada na camada de gelo que cobre a ilha.

As indústrias pesqueiras da Groenlândia são fundamentais para sua economia, fornecendo meios de subsistência para as comunidades locais, sendo o principal produto de exportação da Groenlândia e contribuindo significativamente para o PIB do país. A Groenlândia é um importante contribuinte para o fornecimento global de peixe e, com as mudanças climáticas, sua importância pode, de fato, aumentar.

Trump pode tomar a Groenlândia de fato?

A Groenlândia faz parte da Dinamarca, mas possui autonomia, de modo que não poderia ser cedida aos EUA sem aval dos próprios groenlandeses, de acordo com uma lei de 2009. Autoridades da ilha dizem não ter interesse em se juntar aos EUA, e pesquisas mostraram que a maioria dos moradores locais pensa da mesma forma.

Para o Belfer Center, os Estados Unidos não precisam anexar a Groenlândia para alcançarem seus objetivos, tanto na parte militar quanto econômica. "A abordagem atual de Trump pode ser contraproducente para esses interesses. Suas ameaças podem ter as consequências não intencionais de alienar a Groenlândia, o Reino da Dinamarca e outros aliados dos EUA", conclui o estudo.