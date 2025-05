Acidente rodoviário deixa dez estudantes mortos no oeste da Colômbia

Ao menos dez pessoas morreram e 11 ficaram gravemente feridas no sábado após um ônibus que transportava 23 estudantes e três professores colidir com a barreira de proteção de concreto de um viaduto rodoviário no Departamento de Quindío, região oeste da Colômbia, distante 280 quilômetros da capital Bogotá.

Os universitários do curso de engenharia civil na Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, em Armênia, capital do departamento colombiano, voltavam de um trabalho de campo sob supervisão docente quando o motorista perdeu o controle do veículo em cima de um viaduto. Com o forte impacto, as vítimas foram jogadas para fora do ônibus, despencando vários metros abaixo.

-- Informamos sobre a perda sensível de muitos de nossos companheiros, estudantes, docentes e pessoal administrativo. A instituição decreta luto de dois dias – divulgou em nota a universidade.

De acordo com o comandante da polícia local, uma das hipóteses investigadas é falha nos freios do ônibus, todavia ainda não é possível cravar as causas do acidente. -- Estamos tentando estabelecer as condições desse lamentável acidente – disse o militar Luis Fernando Atuesta.

No ano passado, a Colômbia registrou uma média de 22 mortes diárias por acidentes de trânsito, de acordo com dados divulgados pela Autoridade Rodoviária Nacional.