Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

O policial disse que várias pessoas ficaram presas e algumas foram ejetadas do ônibus

Da Redação
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 16h45.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 16h51.

Um ônibus que levava cerca de 50 turistas, entre eles crianças, virou, nesta sexta-feira, 22, em uma rodovia do norte do estado de Nova York, deixando vários mortos, segundo fontes oficiais.

"Há vários feridos graves e, segundo a Polícia do estado de Nova York, vários mortos", informou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

As autoridades acreditam que o ônibus de turismo vinha das Cataratas do Niágara e seguia em direção à cidade de Nova York quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central, corrigiu a curva e caiu em uma vala.

O policial disse que várias pessoas ficaram presas e algumas foram ejetadas do ônibus.

Mais informações em instantes.

