Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

Um ônibus que levava cerca de 50 turistas, entre eles crianças, virou, nesta sexta-feira, 22, em uma rodovia do norte do estado de Nova York, deixando vários mortos, segundo fontes oficiais.

Here’s what we know so far:

-Officials confirm there are multiple fatalities.

-More than 50 people were on board, traveling from Niagara Falls back to New York City.

-Many of the passengers are from India, China, and the Philippines. @WGRZ pic.twitter.com/7L1irdasIG — Alexandra Rios-Malviya (@alexandrariostv) August 22, 2025

"Há vários feridos graves e, segundo a Polícia do estado de Nova York, vários mortos", informou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.

As autoridades acreditam que o ônibus de turismo vinha das Cataratas do Niágara e seguia em direção à cidade de Nova York quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central, corrigiu a curva e caiu em uma vala.

O policial disse que várias pessoas ficaram presas e algumas foram ejetadas do ônibus.

Mais informações em instantes.