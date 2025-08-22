Acidente com ônibus deixa vários mortos no estado de Nova York

(Reprodução)
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 16h45.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 16h51.
Um ônibus que levava cerca de 50 turistas, entre eles crianças, virou, nesta sexta-feira, 22, em uma rodovia do norte do estado de Nova York, deixando vários mortos, segundo fontes oficiais.
Here’s what we know so far:
-Officials confirm there are multiple fatalities.
-More than 50 people were on board, traveling from Niagara Falls back to New York City.
-Many of the passengers are from India, China, and the Philippines. @WGRZ pic.twitter.com/7L1irdasIG
— Alexandra Rios-Malviya (@alexandrariostv) August 22, 2025
"Há vários feridos graves e, segundo a Polícia do estado de Nova York, vários mortos", informou Mark Poloncarz, membro do Executivo do condado de Erie.
As autoridades acreditam que o ônibus de turismo vinha das Cataratas do Niágara e seguia em direção à cidade de Nova York quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central, corrigiu a curva e caiu em uma vala.
O policial disse que várias pessoas ficaram presas e algumas foram ejetadas do ônibus.
