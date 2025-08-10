Brasil

Acidente entre ônibus e carreta no MT: Perícia identifica todas as vítimas

As vítimas foram reconhecidas por meio de exame papiloscópico, em unidades da Politec nos municípios de Nova Mutum, Sorriso e Sinop

Agência o Globo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09h53.

A Polícia Científica de Mato Grosso concluiu a identificação das 11 pessoas que morreram no grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-163, na noite de sexta-feira, 8.

As vítimas foram reconhecidas por meio de exame papiloscópico, em unidades da Politec nos municípios de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.

O ônibus de turismo havia saído de Cuiabá e estava a cerca de três horas de chegar ao destino final, Sinop, quando colidiu com a carreta na altura do km 648 da rodovia, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde. O impacto deixou dezenas de feridos, além das 11 mortes confirmadas no local.

Equipes da concessionária Nova Rota do Oeste, do Corpo de Bombeiros e do Samu atuaram no resgate das vítimas. Ao todo, 26 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico com ferimentos de gravidade moderada, 11 em estado grave e oito com lesões leves, sendo levadas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. O motorista da carreta, que transportava algodão, também foi socorrido com ferimentos moderados.

A força do impacto destruiu a parte frontal do ônibus e espalhou destroços pela pista, dificultando o trabalho das equipes. Até o momento, não há confirmação sobre as causas do acidente. Em nota, a empresa Rio Novo Transportes, responsável pelo ônibus, lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que a prioridade é prestar assistência às vítimas e familiares.

As vítimas foram identificadas no acidente do MT como:

  • Maria Eduarda de Matos Ferreira Martins - 29 anos.
  • Gabriel Mendes Sanqueta - 20 anos
  • Marinalva Sobeira dos Santos - 33 anos
  • Francisco Das Chagas Nascimento Silva - 22 anos
  • Alcione Ferreira Lima - 51 anos
  • Laura Simone Garcia Corrêa Kolling - 52 anos
  • Eileen Naiely da Silva - 20 anos
  • Luis Augusto Araujo Santos - 41 anos
  • Ana Paula Ferreira - 46 anos
  • Marcos Antônio Ferreira Dias - 23 anos
  • Mateus Vicente Serafim - 25 anos
