Aborto nos EUA: o que é Roe vs. Wade, decisão na mira da Suprema Corte

Como outros países desenvolvidos, os Estados Unidos têm o direito ao aborto concedido há quase meio século. Embora as regras variem de estado a estado, as regras centrais são embasadas até hoje na decisão do caso Roe vs. Wade pela Suprema Corte, em 1973.

Mas a decisão de 50 anos atrás tem sido cada vez mais questionada por conservadores nos Estados Unidos.

O tema voltou ao debate com força nesta terça-feira, 3, depois que o site Político vazou um rascunho que aponta que a maioria da Corte já se decidiu por derrubar a decisão de 1973.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

A jurisprudência pode agora ser revertida diante da composição atual da Suprema Corte. O tribunal tem desde 2020 maioria conservadora de 6 juízes, contra 3 liberais ou progressistas.

Nos últimos meses, uma série de estados tem passado leis mais restritivas sobre direito ao aborto. Os juízes terão de decidir, na prática, se leis locais restringindo o acesso ao aborto no início da gestação são constitucionais.

VEJA TAMBÉM

Atualmente, ao menos oito estados têm leis proibitivas que serão implementadas se a Suprema Corte autorizar, e outros, como Texas e Oklahoma, reduziram os prazos em que uma mulher pode procurar aborto legal.

Assim, a Suprema Corte terá de decidir se essas leis locais restringindo o acesso ao aborto no início da gestão são constitucionais, o que, na prática, manterá ou derrubará a jurisprudência do Roe vs. Wade.

O que foi a decisão Roe vs. Wade

Nos anos 1970, muitos estados americanos consideravam o aborto crime na legislação penal. O caso Roe vs. Wade começou em um desses estados, o Texas, após uma ação judicial movida por uma mãe solteira, Jane Roe (pseudônimo de Norma McCorvey).

Roe estava grávida pela terceira vez em 1969, e atacou a constitucionalidade da lei do Texas. A mulher terminou abrindo um recurso contra o promotor de Dallas, Henry Wade, e o caso chegou à Suprema Corte.

A Corte votaria três anos depois, em 1973. Os juízes na ocasião votaram por 7-2 a favor do caso de Jane Roe.

Com a decisão, caiu por terra a lei anti-aborto no Texas e em uma série de outros estados que, à época, tratavam aborto como crime.

O entendimento dos juízes à época foi de que a Constituição dos Estados Unidos protege o direito de uma mulher de decidir, sem intervenção excessiva do Estado, sobre levar adiante uma gravidez recém-descoberta. A exceção seria para estágios avançados da gravidez, quando o direito da mulher à privacidade não seria absoluto, segundo entendimento da Corte.

Além do embate entre Roe e Wade, o tema se somou à demanda de um casal, John e Mary Doe (também pseudônimo), e do médico James Hallford, contra as leis anti-aborto na Geórgia.

O casal abriu ação contra o procurador da Geórgia Arthur K. Bolton, dando origem ao caso Doe vs. Bolton, julgado no mesmo dia do Roe vs. Wade e que consolidou a jurisprudência sobre aborto nos EUA.

Pensamento liberal embasou decisão

Desde então, com base na jurisprudência de 1973 que classifica o direito ao aborto como constitucional, estados não podem passar leis que sejam contrárias a este entendimento.

O Roe vs. Wade veio em um momento específico, de ampliação do pensamento liberal, tanto econômico quanto político, e de oposição ao amplo controle governamental em meio à Guerra Fria.

Pensadores ícones do liberalismo, como John Rawls, defendiam que o Estado não interferisse na vida dos cidadãos, com exceção do que fosse necessário para prover direitos e oportunidades iguais na base.

A leitura de um Estado liberal se expandiu para os costumes, com a visão de que o direito ao respeito à vida privada, garantida pela Constituição dos EUA, se aplicava ao direito da mulher em decidir sobre ter ou não um filho - caso a decisão fosse tomada ainda no início da gravidez.

A Corte decretou, assim, que “o direito ao respeito da vida privada, presente na 14ª Emenda da Constituição (...), é suficientemente amplo para ser aplicado à decisão de uma mulher de interromper, ou não, sua gravidez".

"Uma lei como a do Texas, que faz do aborto um crime, salvo quando a vida da mãe está em perigo, sem levar em conta o estado da gravidez, ou outros interesses em jogo, viola a 14ª Emenda da Constituição."

Aborto em países desenvolvidos e no Brasil

O mesmo entendimento ocorreu em países europeus, que já viviam debates sobre o tema paralelamente ao Roe vs. Wade e começaram a legislar sobre direito ao aborto a partir dos anos 1970.

Antes disso, o aborto havia sido autorizado na União Soviética em 1920, revogado em 1936 e novamente autorizado nas repúblicas soviéticas a partir dos anos 1950.

Nos anos seguintes, o aborto seria autorizado em quase todos os países da Europa Ocidental e no Canadá:

A Dinamarca concedeu o direito ao aborto em 1973;

Suécia em 1974;

França e Áustria em 1975;

Itália em 1978;

Noruega em 1979;

Holanda em 1984;

Canadá em 1988;

Bélgica em 1990;

Alemanha em 1992.

Países de maior influência católica, como Portugal, Espanha e Irlanda, demoraram mais a passar regras menos restritivas contra o aborto legal. Portugal só autorizaria o direito ao aborto em 2007, a Espanha, em 2010, e a Irlanda, em 2019.

Na América Latina, uma série de países têm mudado a legislação nos últimos anos. O primeiro país a descriminalizar o aborto foi Cuba (1965). Recentemente, o Uruguai descriminalizou o aborto em 2012, seguido anos depois por Argentina (2021), Colômbia (2022) e partes do México (2022).

No Brasil, realizar um aborto pode render às mulheres pena de um a até três anos de prisão, em um arcabouço que, no geral, data do Código Penal de 1940.

O procedimento só é permitido em três casos: estupro, gravidez que oferece risco à vida da mulher e, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012, em casos de anencefalia, quando há malformação do cérebro do feto.

Maioria conservadora na Suprema Corte

A Suprema Corte era até 2020 quase dividida entre conservadores e politicamente liberais ou progressistas, o que tornava decisões mais imprevisíveis.

O cenário mudou durante o fim do governo Barack Obama, em 2016, e no mandato de Donald Trump, a partir de 2017.

No fim de seu mandato, Obama teve a indicação de um juiz negada pelo Congresso, que defendeu que as eleições estavam próximas e a indicação deveria ficar a cargo do próximo presidente.

Ao assumir, então, Donald Trump nomeou o conservador Neil M. Gorsuch logo no início de seu mandato, em 2017. A nomeação levando os conservadores a uma ligeira maioria de 5-4, mas ainda com alguns empates em decisões.

A maioria viraria de vez em 2020, em uma situação polêmica. A juíza Ruth Bader Ginsburg, conhecida como RBG e vista como um ícone liberal e dos direitos das mulheres, faleceu em setembro de 2020, aos 87 anos.

Então presidente, Trump nomeou para a vaga a conservadora Amy Coney Barrett, que teve a indicação aprovada no Senado, de maioria republicana.

Mas a indicação é até hoje questionada, porque a morte de RBG ocorreu dois meses antes das eleições presidenciais daquele ano - período ainda mais curto do que o visto quando Obama foi proibido de nomear um substituto.

Com a chegada de Barrett em 2020, a Suprema Corte consolidou a maioria de 6-3 para juízes conservadores, chamada de "super maioria". A nomeação de Ketanji Brown Jackson pelo atual presidente, Joe Biden, não muda a composição de 6 a 3. Jackson já afirmou que votará a favor da manutenção do Roe vs. Wade.

Conquiste um dos maiores salários no Brasil e alavanque sua carreira com um dos MBAs Executivos da EXAME Academy.