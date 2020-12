Quais são os países onde o aborto é autorizado no mundo

A Câmara da Argentina aprovou nesta sexta-feira a legalização do aborto no país, após um decreto enviado pelo presidente de centro-esquerda Alberto Fernández neste ano. O tema vai agora ao Senado.

A Argentina já tentou aprovar uma legislação parecida há dois anos, mas o texto foi barrado justamente no Senado. Desta vez, caso a legislação seja aprovada no país, a Argentina se juntará a um grupo composto majoritariamente por países desenvolvidos da América do Norte, da Europa e da Oceania que já têm leis abrangentes com relação ao aborto.

Ao todo, cerca de 59% das mulheres no mundo vive em países cujas legislações preveem a interrupção da gravidez em circunstâncias mais amplas, segundo a organização não-governamental Center for Reproductive Rights.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 23.000 mulheres morrem todos os anos de abortos inseguros e outras dezenas de milhares sofrem com complicações de saúde posteriores ao procedimento. Mais de 90% dos abortos inseguros foram feitos em países em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina.

Na América do Sul, três países têm leis mais permissivas com relação ao aborto, segundo a classificação do Center for Reproductive Rights. São eles: Guiana, Guiana Francesa e, mais recentemente, o Uruguai. Nestes países, a mãe pode escolher não ter a criança, mesmo caso a gravidez não represente riscos diretos à saúde.

Países em azul têm aborto descriminalizado com legislação mais abrangente, segundo a classificação do Center for Reproductive Rights

Outros lugares, como a própria Argentina, além de Bolívia, Equador, Peru e Colômbia, usam critérios de saúde na América do Sul. Eles podem variar desde a saúde mental da mãe até eventuais doenças na mãe e no feto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, se um país decidir adotar critérios de saúde, devem ser levados em conta tanto a saúde física quanto psicológica dos envolvidos.

Por fim, o Brasil, a Venezuela, o Paraguai e o Chile estão entre os com a segunda legislação mais proibitiva do mundo: o aborto só pode ocorrer no caso de risco direto e comprovado à vida da mãe — ou caso a mãe seja vítima de violência sexual, exceção estabelecida, por exemplo, na legislação do Brasil.

Por fim, as legislações mais proibitivas são as que proíbem aborto em quaisquer circunstâncias, mesmo caso a mãe seja violentada. Na América do Sul, é caso somente do Suriname. Globalmente, estão nessa lista diversos países da África (como o Egito), alguns da América Central (como a Nicarágua), o Iraque e as Filipinas.

Alguns países, como Índia, Reino Unido e alguns países da África, não autorizam um aborto automaticamente segundo a vontade da mãe, mas analisam outros critérios antes de conceder autorização, como a situação socioeconômica e financeira da família.

Em países onde os estados têm maior autonomia para decidir suas leis, como os Estados Unidos ou a Austrália, há ainda legislações diferentes a depender do estado.

Nos Estados Unidos, apesar de leis específicas com restrições em alguns estados, o aborto legal é tido como um direito em todo o território desde uma decisão da Suprema Corte em 1973, no histórico caso batizado de Roe vs. Wade. Essa decisão é até hoje contestada pelo campo conservador e foi um dos pontos que o presidente americano Donald Trump afirmou que gostaria de mudar ao indicar a juíza conservadora Amy Barrett para uma vaga na Suprema Corte neste ano.

Como é a legislação do aborto no Brasil

O Brasil não tem uma lei que permite a interrupção da gravidez por decisão da mãe. A legislação sobre o tema vem do Código Penal de 1940, que criminaliza o aborto, com penas previstas de três a dez anos de detenção. Há exceções na lei para quem realizar o procedimento em dois casos: gravidez decorrente de estupro e risco à vida da mãe.

Há, ainda, a permissão do aborto para o caso de anencefalia do feto, que foi incluído neste rol após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).