Jane Fraser, do Citi, se torna a 1ª mulher no comando de um banco global

O Citigroup escolheu Jane Fraser para ser a próxima Chief Executive Officer (CEO), sucedendo Mike Corbat, que irá se aposentar em fevereiro, depois de mais de oito anos no comando da instituição. Fraser será a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um grande banco global e de Wall Street. Frase irá se juntar ao conselho de forma imediata.

Escocesa de 53 anos, Fraser entrou no Citigroup em 2004 e passou pela chefia dos negócios do banco na América Latina e do segmento private até se tornar diretora de consumo global no ano passado. A promoção foi feita após seu nome figurar entre os potenciais candidatos a assumir o comando de outros bancos, como o Wells Fargo.

Fraser assumirá o cargo em um momento desafiador. Como o maior emissor de cartões de crédito do mundo, o Citigroup provavelmente verá em breve a onda global de desemprego começar a chegar ao seu portfólio, à medida que esses programas e fundos de ajuda do governo se esgotam lentamente.

O Citigroup disse que anunciaria um sucessor para Fraser para administrar a unidade de consumo nas próximas semanas. “A forma como nossa equipe se reuniu durante esta pandemia mostra do que é feito o Citi. Estou animada para me juntar aos meus colegas para escrever o próximo capítulo”, afirma Fraser.

Corbat foi o responsável por colocar o Citigroup de volta aos trilhos da lucratividade, após o quase colapso durante a crise de 2008. “Concluímos nossa transformação da crise financeira e emergimos como uma instituição mais simples, segura e forte. Sempre há mais a fazer e acredito que é o momento certo para minha sucessora liderar o Citi nesta próxima etapa de progresso”, disse Corbat em comunicado.