De 40 a 600 medalhas: o plano desse colégio para criar um polo de educação de elite na Amazônia

Quando se analisa o mapa do desenvolvimento educacional de alta performance no Brasil, os grandes centros urbanos do Sudeste e Sul costumam concentrar os holofotes.

No entanto, uma transformação silenciosa — e veloz — está reconfigurando essa geografia a partir do Norte do país. No interior do estado do Pará, especificamente nos municípios de Canaã dos Carajás e Orilândia do Norte, as unidades do Colégio Primeiro Mundo, integrantes da Inspira Rede de Educadores, consolidaram um ecossistema pedagógico que desafia as distâncias geográficas e coloca jovens paraenses nos principais palcos de premiação científica do planeta.

A Inspira, hoje reconhecida como o maior operador de escolas na região amazônica, tem pavimentado uma estratégia ambiciosa: alcançar o posto de principal grupo de educação básica da América Latina.

Para isso, a holding aposta no poder da descentralização. Em entrevista exclusiva à EXAME, Gustavo Bicho, diretor executivo de operações responsável pelo estado do Pará e professor de física por formação, detalhou as engrenagens por trás dessa aceleração de resultados e o peso prático do projeto olímpico nas comunidades onde atuam.

A explosão exponencial das medalhas

O avanço dos indicadores acadêmicos da instituição impressiona pela velocidade. O que começou como uma iniciativa de incentivo local rapidamente transformou-se em uma cultura de alta performance institucionalizada. "No primeiro ano, registramos 40 premiações acadêmicas. No segundo, esse número saltou para 130. No terceiro ano, alcançamos quase 200 medalhas", relata Gustavo Bicho. O ápice do crescimento consolidou-se nos últimos meses: "No ano passado inteiro, foram quase 600 premiações. E este ano, considerando apenas o balanço do segundo semestre, já superamos a marca de 500 premiações", destaca o executivo.

Essa pulverização de resultados serve a um propósito maior do que engordar as estatísticas da escola. De acordo com a liderança da Inspira, a estratégia consiste em criar "benchmarks internos" — referências reais e tangíveis dentro da própria comunidade escolar que provam aos demais estudantes a viabilidade de seus sonhos mais audaciosos. "É através desses exemplos claros que eu consigo inspirar os outros alunos a quererem fazer mais, a irem além", explica Bicho.

Da Amazônia à Escandinávia

Os frutos dessa mentalidade já estão cruzando fronteiras internacionais. Um dos principais símbolos dessa safra de talentos é o estudante Eike, que se encontra na Suécia representando o Brasil na prestigiosa Olimpíada Internacional de Física. A conquista coroa o investimento em uma carga horária estendida de língua inglesa e em trilhas de aprofundamento em ciências exatas, desenhadas especificamente para preparar o corpo discente para exames globais.

A meta, segundo o diretor, é garantir a autodeterminação absoluta do aluno. "Levar para o interior do estado um projeto com uma carga horária em inglês extensiva serve para permitir que esse aluno tenha a plena capacidade de escolher qualquer região ou país para construir o seu futuro", pontua Gustavo.

"Os melhores resultados existem porque nós acreditamos que propósito e resultado caminham lado a lado. Não tem a ver apenas com números; tem a ver com a diferença real que você faz na vida das pessoas e na jornada dessas crianças." — Gustavo Bicho, Diretor de Operações da Inspira no Pará

Impacto socioeconômico e reconhecimento no mercado financeiro

A validação do modelo pedagógico do interior paraense também encontra eco no ecossistema de negócios e alta liderança corporativa. Outro caso emblemático destacado pela instituição é o de Marcos Amorim, estudante da unidade de Orilândia do Norte — município fortemente ligado à atividade mineral e ao agronegócio. Marcos destacou-se na Olimpíada Nacional de Economia, garantindo uma colocação que o levou a receber a premiação diretamente das mãos do CEO do banco de investimentos BTG Pactual (banco controlador da EXAME).

A presença de um jovem de Orilândia do Norte em um dos epicentros financeiros do país simboliza a quebra de barreiras que a educação de qualidade proporciona. Para a Inspira, o episódio ratifica o papel social das corporações de ensino no desenvolvimento regional: gerar valor compartilhado e promover mobilidade social real.

Ao conectar a solidez operacional, o bilinguismo e o estímulo à competitividade saudável das olimpíadas do conhecimento, o Colégio Primeiro Mundo fixa um novo padrão para a educação na região amazônica. A operação demonstra que o desenvolvimento do interior do Brasil não depende apenas de incentivos estruturais de infraestrutura, mas, fundamentalmente, da descentralização do capital intelectual e do investimento contínuo no potencial humano.