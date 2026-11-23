Imagine uma montadora obrigada a fabricar um modelo de carro diferente para cada cidade do país. É o que acontece hoje com a casa popular no Brasil, onde cada um dos 5.570 municípios tem o próprio código de obras, com exigências que vão do tamanho mínimo do apartamento ao molde do concreto.

A comparação resume uma agenda que tem ganhado corpo. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) participa de um grupo de trabalho no Ministério das Cidades que discute um código de obras nacional, com foco no Minha Casa, Minha Vida e adesão voluntária dos municípios.

Pelas contas da entidade, a regra única pode reduzir em 12% o preço da moradia, por ganho de produtividade e escala. Somada à industrialização dos canteiros, a economia chega a 15% a 20%, segundo Luiz França, presidente da Abrainc.

Para quem constrói uma única casa, a regra local pouco pesa, bastando contratar engenheiro e construtora e seguir o código do município. O problema aparece quando a incorporadora trabalha em escala, com projetos e formas padronizados.

Uma cidade pode exigir apartamento com no mínimo 35 metros quadrados; a vizinha, 40. A diferença obriga a empresa a investir em outro jogo de formas, o molde usado para concretar paredes e lajes.

"São coisas que parecem simples, mas, quando você parte para a chamada industrialização, começa a ter dificuldade e começa a ter um encarecimento", disse França à EXAME.

O único piso comum hoje é a norma de desempenho, padrão técnico que nenhuma obra pode descumprir. Acima dele, cada prefeitura define o seu.

O efeito recai sobre as cidades menores. Uma incorporadora que ergue 2.000 unidades num município de 150 mil habitantes poderia fazer de 200 a 500 na cidade vizinha, de 80 mil, mas raramente compensa comprar novas formas para um volume menor. "Muitas vezes você nem trabalha naquele município", afirmou França.

O texto está em fase avançada, mas sob sigilo. A Abrainc leva dados técnicos ao grupo de trabalho e tem acordo de confidencialidade com o governo, que formulará a proposta final. Depois disso, a ideia é abrir a discussão com a sociedade.

Uma lei federal não poderia impor o código, já que a regra de construção é atribuição municipal. Por isso, a proposta depende da adesão de cada cidade: a prefeitura envia um projeto de lei à Câmara Municipal para adotar o que França chama de "Código de Obras Universal", alinhado à norma de desempenho.

"O município é soberano. Quem conhece o seu município é aquele prefeito que foi eleito pelo povo", disse.

A regra seria a mesma para todas as cidades que aderirem, sem adaptações locais. "É isso que vai fazer com que a gente possa partir para a industrialização, para o ganho de escala e para a redução de custo", afirmou França.

Para atrair os municípios, uma das ideias em estudo é oferecer uma taxa de financiamento um pouco menor aos compradores de imóveis nas cidades que adotarem o código. O incentivo ainda está em discussão.

A lógica é ampliar o número de famílias que cabem no crédito. Segundo estimativa da Abrainc, cada ponto percentual de redução na taxa de financiamento imobiliário permite que cerca de 1,3 milhão de famílias passem a ter acesso ao mercado formal de imóveis.

"Às vezes um comprador de imóvel que tem uma renda de R$ 2.850 não está conseguindo comprar. Se você baixar um pouquinho a taxa de juros, ele consegue comprar o imóvel", disse França.

Para o prefeito, o argumento é de investimento, já que mais obras significam mais arrecadação, emprego para trabalhadores locais e menos déficit habitacional. França vê também "um capital político importante" para os gestores que conseguirem oferecer prestações menores aos moradores.

Padronizar para industrializar

A Abrainc trata as duas agendas como complementares. A cadeia, segundo a entidade, começa na regra edilícia única, passa por componentes padronizados e produção em escala nacional e termina em mais moradias, com custo e prazo menores.

A industrialização avança, mas ainda é minoria nos canteiros. Hoje, 15,7% das obras do país usam algum sistema industrializado, ante 14,8% em 2025. Nas edificações, a fatia é de 18,8%, acima dos 16,1% do ano anterior.

Quase metade das empresas, 48,2%, adota sistemas industrializados em alguma medida. Nessas companhias, 32,6% das obras são industrializadas, em média.

Durante o Summit Abrainc 2026, o CEO da MRV, Eduardo Fischer, afirmou que o gargalo já não é a capacidade de produção. "A capacidade instalada para se produzir habitação de interesse social no Brasil nunca esteve tão alta e sofisticada", disse.

Sem padronização, porém, o processo industrializado avança devagar, segundo o executivo da Abrainc.

A pressa para a implementação da regra tem relação com a mão de obra. A idade média do trabalhador da construção passou de 38 para 41 anos entre 2016 e 2024, segundo a Abrainc. Os mais jovens têm migrado para atividades com horário flexível, como entregas e transporte por aplicativo.

A esse quadro se soma o fim da escala 6x1, aprovado pelo Senado em outubro. Estudo da Abrainc com a consultoria Ecconit estima que a redução da jornada pode encarecer os imóveis em 5,5%.

Algumas incorporadoras já se anteciparam. A Tenda, por exemplo, usa a Alea, braço de casas industrializadas, para atravessar a mudança na jornada.

A Abrainc levou 32 empresas à China, na segunda missão da entidade ao país, para conhecer a robotização dos canteiros.

"Nós vimos na China robôs que assentam pisos, robôs que passam argamassa na parede, robôs de pintura", disse França.

Para ele, a tecnologia não elimina o operário, mas cobre a lacuna aberta pelo crescimento do setor. "A mão de obra sempre será necessária e muito importante. Só que o crescimento do segmento é tão grande que, para absorver esse crescimento, nós vamos ter que entrar com industrialização, com robôs", afirmou.

O pano de fundo é um déficit de 5,8 milhões de moradias, concentrado na baixa renda, e uma necessidade de 11,4 milhões de novas unidades nos próximos dez anos, segundo estudo da Ecconit de 2023.

A intenção de compra de imóveis está em 52%, o equivalente a 21,7 milhões de famílias, com vendas puxadas pelo segmento econômico, de acordo com a Abrainc.

A construção civil responde por 9% do PIB e emprega 7,6 milhões de pessoas, 10% da força de trabalho. O setor gerou 18% das vagas formais criadas no país em 2026, e o emprego com carteira assinada cresce 6,79% ao ano, quase três vezes a média nacional, de 2,41%.

O próximo passo é a conclusão do texto pelo governo e a abertura do debate público. Só depois cada prefeitura decidirá se troca a própria regra pelo padrão nacional.