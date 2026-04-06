Mercado Imobiliário

Portugueses que fizeram retrofit da Zara em Lisboa miram centro de SP

Escritório Contacto Atlântico, com 30 anos de atuação, vê no Brasil um cenário semelhante ao de Portugal pós-crise — e já inicia projetos na capital paulista

Retrofit da Zara em Lisboa: projeto da Contacto Atlântico transformou edifício histórico em uma das maiores lojas da marca no mundo. (Contacto Atlantico/Divulgação)

Retrofit da Zara em Lisboa: projeto da Contacto Atlântico transformou edifício histórico em uma das maiores lojas da marca no mundo. (Contacto Atlantico/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12h14.

Em 2010, Portugal enfrentava uma crise profunda. Aluguéis congelados por décadas — alguns na casa de 4 ou 5 euros por mês — inviabilizavam reformas e deixavam edifícios inteiros em estado avançado de degradação. Quinze anos depois, o cenário mudou. E é justamente esse ciclo que um escritório português quer agora replicar no Brasil.

A Contacto Atlântico, fundada há 30 anos e com cerca de 100 edifícios reabilitados na região de Lisboa, prepara sua entrada em São Paulo com foco em projetos de retrofit. A aposta é que o país vive hoje um momento semelhante ao vivido por Portugal no início da década passada.

“Os centros históricos brasileiros estão passando por um período muito parecido com o que vimos em Portugal há cerca de dez anos”, afirma Igor Miranda, responsável pela operação da empresa no Brasil ao lado do sócio João Caiado.

A leitura parte de uma combinação de fatores: imóveis degradados, legislação complexa e baixo incentivo econômico para requalificação. Em Portugal, esse cenário começou a mudar com a entrada do Fundo Monetário Internacional, que condicionou empréstimos a reformas estruturais — entre elas, a liberalização das leis de aluguel.

“Antes, havia contratos que permitiam que uma pessoa pagasse 50 euros por um imóvel durante 80 anos. Isso tornava qualquer reforma inviável”, diz Caiado. A mudança abriu espaço para renegociações, indenizações e reocupação dos imóveis.

Ao mesmo tempo, o governo criou incentivos fiscais relevantes, como a redução do IVA de 23% para 6% em obras de edifícios históricos — medida que, segundo o executivo, “muda completamente a viabilidade financeira de um projeto”.

Foi a partir desse novo ambiente que o retrofit ganhou escala no país, e se tornou praticamente obrigatório para arquitetos. “Um arquiteto em Portugal que não faz retrofit não consegue ser arquiteto. É a nossa base, o nosso marketing”, afirma Caiado, já que, em Portugal, quase não há mais espaço para novas edificações.

A Contacto Atlântico construiu reputação justamente em projetos considerados complexos. Entre eles estão a requalificação do histórico edifício do jornal Diário de Notícias — que rendeu o Prêmio Valmor, principal distinção da arquitetura portuguesa — e intervenções em ativos comerciais de marcas como Louis Vuitton, Massimo Dutti e Zara.

“Começamos a ganhar notoriedade quando conseguimos aprovar e executar projetos que eram vistos como impossíveis, especialmente em edifícios históricos”, afirma Caiado.

A atuação da empresa reúne arquitetura, engenharia, design de interiores e paisagismo sob o mesmo teto, modelo que, segundo os sócios, facilita a execução de projetos mais complexos.

O olhar para São Paulo

O interesse pelo Brasil começou em 2019, quando Caiado visitou São Paulo pela primeira vez. O que encontrou no centro da cidade chamou atenção.

“Eu olhei aqueles edifícios e pensei: como é que construções tão bonitas estão neste estado?”, afirma. “São exemplos de Art Déco que, na minha opinião, chegam a ser mais interessantes que referências como o Rockefeller Center.”

O diagnóstico ganhou força em 2023, após uma palestra lotada na Casa Soma, a convite do jornalista Raul Juste Lores. “Ali percebi que havia um interesse real e um movimento acontecendo”, diz.

Hoje, a empresa já tem dois projetos em andamento na capital paulista, na região do Largo da Batata — área que, na visão dos sócios, deve passar por forte valorização nos próximos anos.

“É uma região muito promissora. Acreditamos que, em 10 a 15 anos, pode se consolidar como um dos melhores bairros da cidade”, afirma Miranda.

Entre cultura e oportunidade

Mais do que uma aposta de negócio, os sócios falam em um interesse cultural no mercado brasileiro. A proposta é atuar, inicialmente, como fornecedora de projetos de arquitetura, mas com possibilidade de ampliar a atuação no futuro.

“Há um interesse genuíno em contribuir para a reabilitação desses espaços. Fazer algo que as pessoas não esqueçam”, afirma Caiado.

A empresa também observa oportunidades fora de São Paulo, em cidades como Rio de Janeiro e São Luís, onde centros históricos enfrentam níveis elevados de degradação.

Para os sócios, o potencial do Brasil está justamente na combinação entre estoque existente e demanda reprimida. “Não há nada mais sustentável do que reutilizar uma estrutura que já existe”, diz Caiado.

No limite, a tese é a mesma que transformou Lisboa na última década — e que agora começa a ganhar novos contornos do outro lado do Atlântico.

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