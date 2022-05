Novos executivos e atuação internacional: as estratégias do QuintoAndar

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, anunciou a contratação de dois novos executivos, Larissa Fontaine, como a nova Chief Product Officer (diretora de produtos), e Frederico Sant'Anna, como vice-presidente de soluções para corretores da empresa. Em entrevista à EXAME Invest, Gabriel Braga, cofundador e CEO do QuintoAndar, afirmou que as contratações reforçam duas áreas importantes dentro da startup.

Larissa Fontaine, que assume uma posição nova dentro da empresa, tem passagens pelo Google, como vice-presidente e gerente-geral do Google One, além de ter trabalhado no YouTube e no Google Play. “Trazer uma mulher para esta posição me deixa orgulhoso. Na América Latina, ainda é raro mulheres liderando áreas de produto e tecnologia. No QuintoAndar, das nossas 24 lideranças mais sêniores, 13 são mulheres”, destacou Braga.

Frederico Sant'Anna assumirá a frente de soluções para imobiliários dentro do QuintoAndar. O executivo liderou os negócios da Red Ventures como diretor sênior e trabalhou na McKinsey por quatro anos. “Nós estamos fazendo investimentos na área de soluções para imobiliários há um tempo, como algumas aquisições que realizamos. O Frederico vem para agrupar tudo isso: a parte de crédito imobiliário, garantia locatícia, de produtos de liquidez, entre outros.”

Demissões

No mês passado, o QuintoAndar passou por reestruturação e demitiu 4% dos seus funcionários, cerca de 150 pessoas. Segundo o CEO da empresa, houve um redirecionamento das equipes em um processo de reorganização, visando garantir que estavam fazendo melhor uso dos recursos disponíveis.

Ele disse ainda que as contratações após as demissões parecem movimentos opostos, mas são complementares ao analisar a estratégia adotada. “Trazer gente experiente, líderes que trazem algo que complementa nossas competências internas faz parte do nosso movimento. Isso irá aumentar a probabilidade de continuar inovando e diferenciar os nossos produtos."

O executivo disse ainda que o DNA da empresa está na inovação e apostas em estratégias que não foram 100% comprovadas, o que acaba aumentando risco. “Nós temos a ousadia em inovar, mas com consciência e responsabilidade de como vai evoluir para o futuro e se manter de pé. Isso faz parte do nosso DNA. Os ajustes que fizemos estão totalmente alinhados com esta visão e filosofia de longo prazo”, acrescentou.

Planos para o futuro

Em relação aos planos para o futuro, Gabriel Braga ressaltou que a startup abriu um escritório em Portugal no início desse ano. O objetivo é ser um centro de tecnologia e terá 50 funcionários até o final do ano. De acordo com a empresa, a presença na Europa permitirá expandir o time de talentos e aprimorar as equipes de tecnologia, atraindo, profissionais experientes dos centros tecnológicos mais avançados do mundo. “Nós estamos nos posicionando para atrair os melhores talentos do mundo.” Outra frente que o QuintoAndar irá focar é atuação no México, que será o primeiro país a receberá o modelo da startup. A previsão da atuação internacional deve ocorrer ainda este ano.

Em 2021, o QuintoAndar fez um total de quatro aquisições, entre elas imobiliária Casa Mineira e aplicativo para condomínios Noknox. De acordo com Braga, as aquisições foram feitas visando diferenciar os produtos da empresa e aumentar o mercado de atuação. Braga ressalta que a estratégia não é focada nisso, mas eles aproveitam as oportunidades que surgem. “Pode ser que aparece alguma oportunidade de atuação que reforce o plano de ser bem sucedido. Se acontecer, vamos olhar com atenção, mas não partimos da estratégia de vamos buscar aquisições.”

Cenário desafiador

Com o aumento da taxa Selic e o cenário inflacionário, o mercado imobiliário brasileiro tem sido impactado. Dados recentes divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) apontam que os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança atingiram R$ 14,8 bilhões em março de 2022, uma queda de 19,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entretanto, apesar do cenário desafiador, o QuintoAndar segue otimista. Segundo Braga, no segmento de compra e venda de imóveis, a startup está crescendo em market share. “No ano passado, o mercado todo estava crescendo e nós estamos também. Agora, o mercado está para baixo e nós continuamos conquistando um market share, maior do que o ano passado. Isso é compreensível, temos produtos diferenciados e mais fáceis de usar. Mesmo que o volume total do mercado venha sofrendo alguns desafios, a tendência que as pessoas migrem para uma oferta mais fácil e acessível.”