Leilão do Santander oferece imóveis com descontos de até 91%: veja como participar

Santander: casas, apartamentos e terrenos entram em leilão online. (Imagem gerada com IA)
Repórter de Invest
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10h40.
Quem procura um imóvel com preço abaixo do valor de avaliação encontra uma nova rodada de oportunidades no leilão do Santander. O banco colocou mais de 200 propriedades à venda, com lances a partir de R$ 10 mil e descontos que podem chegar a 91%.
A disputa acontece pela internet e os lances serão encerrados em 20 de outubro.
O pregão é organizado pela Sold, empresa do Grupo Superbid, e reúne casas, apartamentos e terrenos em várias regiões do país. A plataforma do evento registra 210 anúncios e informa que parte dos imóveis aceita financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com algumas condições.
Os preços vão de R$ 10 mil a R$ 1,7 milhão, o que coloca no mesmo leilão desde imóveis mais baratos até propriedades de padrão mais elevado. Entre as condições divulgadas está a possibilidade de financiamento em até 420 parcelas.Quem quiser participar precisa criar uma conta na plataforma do evento, solicitar a habilitação e consultar as condições específicas do imóvel escolhido antes de enviar o lance.
A leitura do edital é essencial, já que cada propriedade pode ter regras próprias sobre ocupação, pagamento, documentação e financiamento.
São Paulo concentra parte relevante dos imóveis disponíveis e reúne opções em diferentes faixas de preço. Em Praia Grande, uma casa de 132 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 258 mil, valor 30% abaixo da avaliação.
Em São Vicente, uma casa de 114 metros quadrados, construída em terreno de 178 metros quadrados, aparece por R$ 153,2 mil, com desconto de 49%. E os descontos ficam ainda maiores em algumas cidades do interior.
Em Vargem Grande Paulista, uma casa com terreno de 525 metros quadrados tem lance de R$ 562,7 mil, com deságio de 34%. Em Lorena, uma casa de 595 metros quadrados é oferecida a partir de R$ 410,1 mil, com desconto de 62%.
No Rio de Janeiro, uma casa de 660 metros quadrados em Araruama tem lance inicial de R$ 282,8 mil, com desconto de 44%. Em Belford Roxo, uma casa de 91 metros quadrados parte de R$ 94 mil, valor 49% inferior ao de avaliação.
Em São Gonçalo, um apartamento de 63 metros quadrados é oferecido por R$ 170,5 mil.
O Rio Grande do Sul aparece com 27 imóveis. Em Porto Alegre, uma casa de 250 metros quadrados tem lance inicial de R$ 197,2 mil, com desconto de 51%. Outra casa na capital gaúcha, com 166 metros quadrados, é anunciada por R$ 364,2 mil, com redução de 49%.
Em Goiás, uma das ofertas está em Goiânia. Um apartamento de 133 metros quadrados no Setor Bueno aparece por cerca de R$ 406,8 mil, com desconto de 51%. Ainda na capital, uma casa de 450 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 572 mil, com deságio de 30%.
Já em Fortaleza, uma casa de 378 metros quadrados no bairro Lagoa Redonda aparece por R$ 278,1 mil, com desconto de 58%. Em Petrolina, Pernambuco, uma casa de 75 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 138,5 mil, valor 44% abaixo da avaliação informada.
Os descontos são o principal chamariz, mas existe uma regra importante antes de entrar na disputa. O leilão funciona no modelo de maior lance ou oferta condicionados. Isto é, mesmo a proposta mais alta ainda precisa passar pela aprovação do Santander.
O banco analisa a proposta, a documentação apresentada e, quando houver financiamento, as condições necessárias para a contratação do crédito.
Nos imóveis residenciais, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento imobiliário. No caso do crédito, o edital prevê sinal mínimo de 20% do valor da compra e aprovação na análise realizada pela instituição financeira.
Também existem valores mínimos para essa modalidade. O imóvel precisa ter valor superior a R$ 90 mil e o financiamento deve ser de pelo menos R$ 60 mil. A contratação do crédito precisa ser concluída, em regra, em até 60 dias depois do leilão.
O FGTS pode ajudar a reduzir o volume de recursos próprios necessário para fechar a compra, mas seu uso não vale automaticamente para todos os imóveis. Segundo o edital, quando o imóvel estiver desocupado e atender às exigências, o FGTS poderá ser usado para pagar parte do sinal.
Mesmo nesses casos, pelo menos 5% do valor precisa sair de recursos próprios do comprador. Outro custo que precisa entrar na conta é a comissão do leiloeiro. O edital estabelece pagamento de 5% sobre o valor do lance vencedor, feito diretamente ao responsável pelo leilão.
Um imóvel com preço 40%, 50% ou até 60% abaixo da avaliação chama atenção rapidamente, mas a diferença de preço não conta toda a história. Antes de dar um lance, é importante entender a situação física, documental e de ocupação da propriedade.
O Santander deixa claro no edital que "os imóveis serão vendidos no exato estado em que se encontram, física e documentalmente". Por isso, o interessado deve verificar a documentação e buscar saber previamente se a propriedade está ocupada ou desocupada.Esse cuidado ganha ainda mais peso em imóveis ocupados, já que a responsabilidade pela retomada da posse pode ficar com quem comprou o bem. "Todas as providências, riscos e despesas necessárias à desocupação e recebimento da posse ficarão por conta do comprador", acrescenta o edital.
Se não for possível realizar a vistoria interna necessária para a contratação do crédito e do seguro, o financiamento poderá ser negado. Nesse caso, o comprador pode seguir com recursos próprios ou a operação poderá ser desfeita, conforme as regras previstas no edital.