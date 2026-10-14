Leilão do Santander oferece imóveis com descontos de até 91%: veja como participar

Quem procura um imóvel com preço abaixo do valor de avaliação encontra uma nova rodada de oportunidades no leilão do Santander. O banco colocou mais de 200 propriedades à venda, com lances a partir de R$ 10 mil e descontos que podem chegar a 91%.

A disputa acontece pela internet e os lances serão encerrados em 20 de outubro.

O pregão é organizado pela Sold, empresa do Grupo Superbid, e reúne casas, apartamentos e terrenos em várias regiões do país. A plataforma do evento registra 210 anúncios e informa que parte dos imóveis aceita financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com algumas condições.

Os preços vão de R$ 10 mil a R$ 1,7 milhão, o que coloca no mesmo leilão desde imóveis mais baratos até propriedades de padrão mais elevado. Entre as condições divulgadas está a possibilidade de financiamento em até 420 parcelas.

Quem quiser participar precisa criar uma conta na plataforma do evento, solicitar a habilitação e consultar as condições específicas do imóvel escolhido antes de enviar o lance.

A leitura do edital é essencial, já que cada propriedade pode ter regras próprias sobre ocupação, pagamento, documentação e financiamento.

Casas com desconto puxam as ofertas em São Paulo

São Paulo concentra parte relevante dos imóveis disponíveis e reúne opções em diferentes faixas de preço. Em Praia Grande, uma casa de 132 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 258 mil, valor 30% abaixo da avaliação.

Em São Vicente, uma casa de 114 metros quadrados, construída em terreno de 178 metros quadrados, aparece por R$ 153,2 mil, com desconto de 49%. E os descontos ficam ainda maiores em algumas cidades do interior.

Em Vargem Grande Paulista, uma casa com terreno de 525 metros quadrados tem lance de R$ 562,7 mil, com deságio de 34%. Em Lorena, uma casa de 595 metros quadrados é oferecida a partir de R$ 410,1 mil, com desconto de 62%.

Rio de Janeiro, Sul e Centro Oeste também têm oportunidades

No Rio de Janeiro, uma casa de 660 metros quadrados em Araruama tem lance inicial de R$ 282,8 mil, com desconto de 44%. Em Belford Roxo, uma casa de 91 metros quadrados parte de R$ 94 mil, valor 49% inferior ao de avaliação.

Em São Gonçalo, um apartamento de 63 metros quadrados é oferecido por R$ 170,5 mil.

O Rio Grande do Sul aparece com 27 imóveis. Em Porto Alegre, uma casa de 250 metros quadrados tem lance inicial de R$ 197,2 mil, com desconto de 51%. Outra casa na capital gaúcha, com 166 metros quadrados, é anunciada por R$ 364,2 mil, com redução de 49%.

Em Goiás, uma das ofertas está em Goiânia. Um apartamento de 133 metros quadrados no Setor Bueno aparece por cerca de R$ 406,8 mil, com desconto de 51%. Ainda na capital, uma casa de 450 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 572 mil, com deságio de 30%.

Já em Fortaleza, uma casa de 378 metros quadrados no bairro Lagoa Redonda aparece por R$ 278,1 mil, com desconto de 58%. Em Petrolina, Pernambuco, uma casa de 75 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 138,5 mil, valor 44% abaixo da avaliação informada.

Maior lance não significa compra garantida

Os descontos são o principal chamariz, mas existe uma regra importante antes de entrar na disputa. O leilão funciona no modelo de maior lance ou oferta condicionados. Isto é, mesmo a proposta mais alta ainda precisa passar pela aprovação do Santander.

O banco analisa a proposta, a documentação apresentada e, quando houver financiamento, as condições necessárias para a contratação do crédito.

Nos imóveis residenciais, o pagamento pode ser feito à vista ou por financiamento imobiliário. No caso do crédito, o edital prevê sinal mínimo de 20% do valor da compra e aprovação na análise realizada pela instituição financeira.

Também existem valores mínimos para essa modalidade. O imóvel precisa ter valor superior a R$ 90 mil e o financiamento deve ser de pelo menos R$ 60 mil. A contratação do crédito precisa ser concluída, em regra, em até 60 dias depois do leilão.

FGTS pode entrar na compra, mas há regras

O FGTS pode ajudar a reduzir o volume de recursos próprios necessário para fechar a compra, mas seu uso não vale automaticamente para todos os imóveis. Segundo o edital, quando o imóvel estiver desocupado e atender às exigências, o FGTS poderá ser usado para pagar parte do sinal.

Mesmo nesses casos, pelo menos 5% do valor precisa sair de recursos próprios do comprador. Outro custo que precisa entrar na conta é a comissão do leiloeiro. O edital estabelece pagamento de 5% sobre o valor do lance vencedor, feito diretamente ao responsável pelo leilão.

Desconto alto pede atenção redobrada ao edital

Um imóvel com preço 40%, 50% ou até 60% abaixo da avaliação chama atenção rapidamente, mas a diferença de preço não conta toda a história. Antes de dar um lance, é importante entender a situação física, documental e de ocupação da propriedade.

O Santander deixa claro no edital que "os imóveis serão vendidos no exato estado em que se encontram, física e documentalmente". Por isso, o interessado deve verificar a documentação e buscar saber previamente se a propriedade está ocupada ou desocupada.

Esse cuidado ganha ainda mais peso em imóveis ocupados, já que a responsabilidade pela retomada da posse pode ficar com quem comprou o bem. "Todas as providências, riscos e despesas necessárias à desocupação e recebimento da posse ficarão por conta do comprador", acrescenta o edital.

Se não for possível realizar a vistoria interna necessária para a contratação do crédito e do seguro, o financiamento poderá ser negado. Nesse caso, o comprador pode seguir com recursos próprios ou a operação poderá ser desfeita, conforme as regras previstas no edital.