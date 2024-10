Os 15 maiores shoppings do Brasil

O Brasil abriga alguns dos maiores centros comerciais da América Latina, oferecendo uma vasta gama de opções de compras, lazer e entretenimento para todos os gostos. Esses shoppings são verdadeiros complexos que atraem milhares de visitantes diariamente. A seguir, apresentamos os 15 maiores shoppings do país, organizados por sua área bruta locável (ABL) e as atrações que os tornam únicos, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

1. Shopping Aricanduva – São Paulo, SP

O Shopping Aricanduva, localizado na Zona Leste de São Paulo, é o maior centro comercial do Brasil e da América Latina, com uma ABL de 263.271 m². O complexo conta com mais de 500 lojas, três praças de alimentação, hipermercado e 13 salas de cinema. Com quase 15.000 vagas de estacionamento, o shopping é um destino completo para compras e entretenimento.

2. Shopping Interlagos – São Paulo, SP

Situado na Zona Sul de São Paulo, o Shopping Interlagos possui uma ABL de 145.000 m² e mais de 300 lojas. Recentemente revitalizado, o shopping oferece 10 salas de cinema, uma grande área de lazer, além de 4.800 vagas de estacionamento, atendendo a uma vasta clientela da região.

3. Parque Dom Pedro Shopping – Campinas, SP

Com uma ABL de 126.500 m², o Parque Dom Pedro Shopping em Campinas é um dos maiores do país. O centro comercial abriga quase 400 lojas, um cinema com 15 salas e um amplo estacionamento com 8.000 vagas, oferecendo uma completa experiência de consumo e lazer para os visitantes.

4. Novo Shopping Center – Ribeirão Preto, SP

Localizado em Ribeirão Preto, o Novo Shopping Center possui uma ABL de 126.489 m² e mais de 290 lojas. Além de uma ampla praça de alimentação e um cinema, o shopping oferece estacionamento gratuito para 4.000 carros, sendo um ponto de referência na região.

5. NorteShopping – Rio de Janeiro, RJ

Com uma ABL de 106.315 m², o NorteShopping é o maior centro de compras da Zona Norte do Rio de Janeiro. Além de suas 300 lojas, 10 salas de cinema e 3.500 vagas de estacionamento, o shopping conta com o Life Style Center, um espaço de lazer ao ar livre de 30.000 m².

6. RioMar Shopping – Recife, PE

O RioMar Shopping, em Recife, tem uma ABL de 103.000 m², oferecendo mais de 380 lojas e 12 salas de cinema. Com 5.600 vagas de estacionamento e áreas verdes sustentáveis, o shopping é um dos mais modernos e completos do Brasil.

7. Shopping União – Osasco, SP

Com uma ABL de 97.000 m², o Shopping União de Osasco possui mais de 300 lojas, 10 salas de cinema e um amplo espaço de lazer. Com 5.000 vagas de estacionamento, o shopping é uma referência em conveniência e serviços na região.

8. RioMar Fortaleza – Fortaleza, CE

O RioMar Fortaleza, com uma ABL de 93.000 m², oferece cerca de 385 lojas e um estacionamento com 6.670 vagas. Com atrações como cinema, teatro e parque de diversões, é um dos mais modernos do Brasil.

9. Iguatemi Bosque – Fortaleza, CE

O Shopping Iguatemi Bosque, também em Fortaleza, conta com uma ABL de 93.000 m² e mais de 450 lojas. Com 6.300 vagas de estacionamento e uma grande variedade de opções de lazer, o Iguatemi é um dos principais pontos de encontro da cidade.

10. Salvador Shopping – Salvador, BA

Com uma arquitetura moderna e uma ABL de 89.954 m², o Salvador Shopping oferece mais de 400 lojas, 10 salas de cinema e um estacionamento com 6.000 vagas. O shopping é conhecido por sua diversidade de marcas nacionais e internacionais.

11. Manaíra Shopping – João Pessoa, PB

Com 87.000 m² de ABL, o Manaíra Shopping, em João Pessoa, oferece 260 lojas, 11 salas de cinema e uma ampla praça de alimentação. É um dos principais centros de lazer e compras da região.

12. Catuaí Shopping Londrina – Londrina, PR

O Catuaí Shopping Londrina tem uma ABL de 81.700 m² e 236 lojas. Com um ambiente moderno e confortável, o shopping é uma das principais opções de lazer e compras do sul do Brasil.

13. BarraShopping – Rio de Janeiro, RJ

Com 77.677 m² de ABL, o BarraShopping no Rio de Janeiro abriga mais de 700 lojas e um grande complexo gastronômico. Com 5.000 vagas de estacionamento, o shopping é um dos principais pontos de entretenimento da cidade.

14. Shopping Recife – Recife, PE

O Shopping Recife, com uma ABL de 75.481 m², oferece mais de 450 lojas e 14 salas de cinema. Com 5.800 vagas de estacionamento, é um dos maiores centros de compras e lazer do Nordeste.

15. Passeio das Águas Shopping – Goiânia, GO

Com uma ABL de 74.462 m² e mais de 250 lojas, o Passeio das Águas Shopping é o maior de Goiás. O complexo oferece lazer e compras em um ambiente moderno, com estacionamento para 4.000 vagas.