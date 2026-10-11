Calendário de leilões da semana tem imóveis com descontos de até 76%; veja a agenda

Os leilões de imóveis da semana que vão desde domingo, 11 , até sábado, 17, concentram centenas de oportunidades dos bancos Itaú, Bradesco e Santander em plataformas como Mega Leilões, Biasi, Zuk e Freitas Leiloeiro, incluindo casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais pelo Brasil.

A agenda tem desde imóveis de dezenas de milhares de reais até propriedades avaliadas em milhões. Também há condições diferentes de pagamento. Enquanto um dos leilões do Itaú permite parcelamento em até 78 meses, outros certames exigem pagamento à vista.

Por isso, data, preço e desconto são apenas parte da análise que o interessado precisa fazer antes de dar um lance. A maior concentração de eventos ocorre na quarta, 14, e na quinta-feira, 15.

Leilões de imóveis na terça-feira, 13 de outubro

A programação começa às 9h30, no horário de Brasília, com um leilão do Bradesco organizado pela Freitas Leiloeiro. São oito imóveis localizados em Amazonas, Paraná, Rondônia e São Paulo. Caso não haja arrematação na primeira rodada, a segunda praça está prevista para quinta, também a partir das 9h30.

Entre os lotes estão uma casa ocupada em Ji-Paraná, com lance mínimo de R$ 376.341,73 na primeira praça e R$ 238.163,22 na segunda, e um terreno ocupado em Porto Velho, que passa de R$ 542 mil para R$ 325,2 mil caso chegue à segunda rodada.

Às 14h, o Bradesco também leva à Mega Leilões 20 imóveis remanescentes de um certame anterior. Entre as ofertas aparece um terreno de 377 metros quadrados (m²) em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul, por R$ 25 mil, além de um apartamento de 140 m² no Rio de Janeiro por R$ 96 mil.

O edital ressalta que os imóveis são vendidos a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao mínimo, mas o vendedor mantém o direito de liberar ou não o bem pelo preço alcançado. Também cabe ao interessado acompanhar eventuais mudanças nas condições de cada lote até a realização do leilão.

Ainda às 14h, a Biasi realiza a primeira praça de 12 imóveis residenciais do Itaú distribuídos por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. A segunda praça está marcada para 20 de outubro e, portanto, fica fora do calendário desta semana.

Uma casa em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, tem lance de R$ 638.749,44 na primeira praça, enquanto um apartamento em Cangaíba, na capital paulista, parte de R$ 294.782,96. Em Araruama, no Rio de Janeiro, uma casa aparece por R$ 1.169.239,26 na primeira rodada.

Neste caso, há um edital de alienação fiduciária que mostra que as condições precisam ser verificadas imóvel a imóvel. Em um dos lotes, por exemplo, o documento informa que a unidade está ocupada e que a desocupação ficará sob responsabilidade do adquirente.

Na Zuk, o Itaú também tem uma sequência de imóveis com primeira ou segunda praça em 13 de outubro, com encerramentos a partir das 14h. A página geral da instituição reúne 176 oportunidades em diferentes datas e mostra imóveis em cidades como Paulínia, Natal, Aparecida de Goiânia, Campinas, Guaratuba e Salvador.

Leilões de imóveis na quarta-feira, 14 de outubro

A quarta-feira concentra uma das maiores agendas da semana. Na Zuk, 93 ofertas do Itaú aparecem com encerramentos entre 10h e 10h46. Há lances iniciais de R$ 15.360, além de imóveis nas faixas de R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 100 mil e valores superiores.

A venda pode depender do aval do banco, e o edital afirma que o evento ocorre na modalidade de maior lance condicional e registra que "o maior lance ofertado não gera direito adquirido ao proponente". A venda só é efetivada após a manifestação formal do vendedor.

O Bradesco também tem imóveis na Zuk a partir das 11h02, com propriedades como um apartamento no Jaguaré, em São Paulo, por R$ 903.148,20, uma casa em Jardinópolis por R$ 420 mil e um imóvel comercial em Goiânia por R$ 842 mil. As segundas praças estão marcadas para sexta-feira, 16.

As regras de participação do Bradesco na Zuk exigem cadastro prévio, envio de documentação e habilitação para que o interessado possa ofertar lances. O material também recomenda visita prévia, já que as imagens apresentadas não substituem a verificação das condições do bem.

Às 14h, a Biasi realiza o Grande Leilão Relâmpago do Itaú. A página consultada reúne 92 oportunidades e informa que a disputa acontece somente pela internet.

Entre os lotes aparecem um apartamento na Vila Formosa, em São Paulo, por R$ 427.384, uma casa em Imperatriz, no Maranhão, por R$ 128.412 e uma casa em Conceição do Lago Açu, também no Maranhão, com valor inicial de R$ 36.572.

O edital desse leilão estabelece que a maior oferta permanece condicionada à aprovação do Itaú. O pagamento parcelado só pode ser usado quando essa possibilidade estiver expressamente prevista na descrição do imóvel, e a forma de pagamento pode influenciar a aprovação da proposta.

A partir das 14h30, a página do Santander na Zuk também apresenta primeiras praças com segunda rodada marcada para sexta-feira. O portal reúne 283 oportunidades do banco em diferentes datas, por isso o total exibido na página não corresponde apenas aos imóveis desta semana.

Às 15h começa outro grande bloco do Itaú, desta vez pela Mega Leilões.

São 113 imóveis em praça única, com encerramentos escalonados ao longo da tarde e condução do leiloeiro oficial Fernando Cerello. O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Um apartamento de 61 metros quadrados na Lapa de Baixo, em São Paulo, aparece por R$ 312.300, enquanto um apartamento de 240 metros quadrados no Morumbi tem valor de R$ 954.100.

O principal diferencial desse certame é a forma de pagamento. O comprador pode pagar à vista, sem desconto, ou, na maioria dos imóveis, dar uma entrada e parcelar o saldo em até 78 meses. O edital também informa que não é permitido usar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), financiamento imobiliário, cartas de crédito ou consórcio para a aquisição.

Também nesse caso o maior lance pode não encerrar a análise, pois o edital do Itaú prevê que a proposta vencedora fica sujeita à aprovação expressa do vendedor e que nem todos os imóveis permitem pagamento parcelado. O catálogo completo está disponível no site da Mega Leilões e no portal Imóveis Itaú.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 15 de outubro

A quinta-feira começa às 9h30 com a segunda praça dos oito imóveis do Bradesco ofertados pela Freitas na terça-feira. Apenas os lotes não arrematados na primeira rodada seguem para essa etapa. Em alguns casos, a redução é relevante.

O apartamento do Jardim Ubirajara, em São Paulo, por exemplo, passa de R$ 819.741,37 para R$ 193.800.

Às 11h, a Biasi abre um leilão do Santander com 18 imóveis comerciais em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba e Amazonas. O evento ocorre somente pela internet.

Entre as ofertas estão um imóvel comercial no centro de Sorocaba, em São Paulo, por R$ 570.001 e uma loja em Itacoatiara, no Amazonas, por R$ 138.001. Também aparecem salas e lojas em Brasília, Pelotas, João Pessoa, São Paulo, Araxá e outras cidades.

Na Zuk, dois imóveis do Itaú também aparecem com primeira praça a partir das 11h. A página mostra um imóvel com valor de R$ 1,29 milhão às 11h e outro de R$ 641.700 às 11h01, ambos com segunda praça prevista para 22 de outubro.

A página do Santander na Zuk concentra ainda uma sequência de ofertas a partir das 13h. Entre os registros aparecem imóveis com lances iniciais de R$ 62.400,78, R$ 84.553,56, R$ 91.260,78 e valores acima de R$ 1 milhão.

Às 14h, a Freitas inicia outro leilão de alienação fiduciária do Bradesco. Esse certame tem um único imóvel, localizado no bairro de Inhoaíba, no Rio de Janeiro. O lance mínimo na primeira praça é de R$ 150 mil. Caso não seja vendido, a segunda rodada ocorre em 19 de outubro por R$ 166.549,07.

A Mega Leilões fecha a agenda do dia com as segundas praças de imóveis de alienação fiduciária do Itaú a partir das 15h. A página do evento listava 22 itens no momento da consulta.

Entre eles, uma casa de 36 metros quadrados em São José do Rio Preto passa de R$ 205 mil na primeira praça para R$ 115.147,50 na segunda. Uma casa na Vila Antonieta, em São Paulo, passa de R$ 397.550 para R$ 255.944,04.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 16 de outubro

Na sexta-feira, a Zuk concentra segundas praças do Bradesco iniciadas na quarta-feira, com encerramentos a partir das 11h02. O apartamento no Jaguaré, em São Paulo, por exemplo, passa de R$ 903.148,20 para R$ 580.355,54, enquanto a casa de Jardinópolis cai de R$ 420 mil para R$ 252 mil.

A página também mostra outras ofertas do Bradesco marcadas diretamente para sexta-feira. Há imóveis anunciados por R$ 42 mil, R$ 73 mil, R$ 111 mil e outros valores, além dos ativos que retornam para a segunda praça.

No Santander, imóveis que aparecem em primeira praça na quarta-feira também têm segunda rodada prevista para sexta. Entre os registros da Zuk, há ativos cuja primeira praça ocorre entre 14h30 e 14h42 e que voltam à disputa no dia 16 com novos valores mínimos.

Como participar de leilões de imóveis?

Apesar das diferenças entre plataformas, o processo começa de forma semelhante. O interessado precisa acessar o site oficial da casa de leilões, fazer o cadastro, enviar os documentos solicitados e pedir a habilitação para participar do evento ou do lote desejado.

Os prazos variam, por isso o cadastro feito no dia do leilão pode não ser suficiente.

Na Zuk, por exemplo, o edital do Itaú exige cadastro, documentação e aceitação das regras da plataforma para a liberação de login e senha. Na Biasi, o leilão comercial do Santander informa encerramento da habilitação às 11h do próprio dia 15.

O aviso disponibilizado pela Freitas resume uma regra que vale para qualquer interessado em imóveis de leilão. "Leia atentamente o edital de cada lote."

Depois da habilitação, o participante pode ofertar lances de acordo com o valor mínimo e os incrementos estabelecidos. A oferta vencedora, porém, pode continuar sujeita à análise do banco.

Quais são os cuidados para participar de leilões?

A leitura do edital deve vir antes da análise do desconto. É nesse documento que aparecem as condições de pagamento, comissão, ocupação, débitos, regularização, responsabilidade pela transferência e eventuais processos relacionados ao imóvel.

Também é importante conferir o estado real da propriedade. O edital do Bradesco disponibilizado pela Zuk alerta que "as fotos dos imóveis divulgadas são meramente ilustrativas" e atribui ao interessado a responsabilidade de realizar a verificação prévia.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

O mesmo cuidado vale para imóveis ocupados. No catálogo da Freitas há diferentes lotes nessa situação, e as condições de venda estabelecem que as providências e despesas necessárias para a desocupação podem ficar exclusivamente com o comprador.

Custos adicionais também precisam entrar na conta e, dependendo do edital, o comprador pode ser responsável por imposto, escritura, registro, regularizações e comissão do leiloeiro.

Nos oito imóveis do Bradesco oferecidos pela Freitas, por exemplo, o pagamento é à vista e há comissão de 5%. Antes de participar, o interessado também deve conferir se a modalidade desejada de pagamento está disponível para aquele lote.

Nos imóveis do Itaú com parcelamento em até 78 meses, por exemplo, o próprio edital deixa claro que as condições não se aplicam indistintamente a todas as situações. Já em outros certames da semana, o pagamento é exclusivamente à vista.