Leilões da Casas Bahia oferecem móveis e eletrodomésticos com até 88% de desconto; entenda

A Casas Bahia terá dois leilões online neste mês de outubro com móveis e eletrodomésticos na plataforma Kwara, com descontos de até 88%. O primeiro evento está marcado para 20 de outubro, às 10h, e reúne 187 lotes. O segundo será realizado no dia 29, também a partir das 10h, com 67 lotes de móveis.

Entre os itens anunciados estão sofás, colchões, lavadoras, geladeiras, fogões, televisores, mesas, cadeiras, armários, racks, cômodas e cozinhas. Os interessados já podem se cadastrar e enviar lances eletrônicos, mas precisam observar custos adicionais, condições dos produtos e regras de retirada antes de participar.

Os novos leilões acontecem em meio ao pedido de recuperação judicial (RJ) do Grupo Casas Bahia, apresentado em agosto para reestruturar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas, em um cenário de juros elevados, crédito mais restrito e pressão sobre o consumo e o capital de giro. Desde então, a empresa vem realizando uma série de leilões.

Primeiro leilão da Casas Bahia acontece em 20 de outubro

O primeiro leilão, identificado como K-3067, será encerrado em 20 de outubro de 2026 a partir das 10h. A página do evento reúne 187 lotes e cita entre os destaques lavadora Brastemp de 15 quilos, refrigeradores Electrolux, Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas, móveis e outros produtos.

Os lotes podem reunir vários produtos de uma só vez. Entre os exemplos aparecem conjuntos com seis sofás Linoforte, cinco sofás Luizzi e cerca de dez colchões e boxes. Outro lote reúne aproximadamente 153 eletrodomésticos.

Os valores exibidos na plataforma podem mudar à medida que novos participantes fazem ofertas. Em uma das consultas, duas mesas de centro apareciam com valor corrente de R$ 68, enquanto duas fruteiras registravam R$ 121.

Os números representam apenas o momento da consulta e não devem ser tratados como preços finais. A própria regra do leilão deixa claro que uma oferta mais alta não garante automaticamente a compra. "Todos os lances do leilão são condicionais."

Isso significa que os valores oferecidos serão analisados pelo vendedor após o encerramento. Segundo o edital, essa avaliação pode levar até cinco dias úteis. O vendedor também pode decidir não liberar o lote pelo valor alcançado.

Segundo leilão da Casas Bahia será focado em móveis

Nove dias depois, em 29, a Casas Bahia fará um novo evento, identificado como K-3106. Dessa vez, o catálogo é voltado para móveis e reúne 67 lotes. Entre os produtos anunciados estão armários, cadeiras, conjuntos de sala de jantar, cozinhas moduladas e outros itens.

A listagem inclui ainda cômodas, racks, cabeceiras, poltronas, mesas e balcões, muitas vezes agrupados em um mesmo lote. Entre os exemplos disponíveis estão um conjunto com uma mesa e duas poltronas, lotes com vários racks e um grupo com aproximadamente 17 móveis.

Em uma das consultas, um conjunto com cabeceira e cômoda aparecia com valor corrente de R$ 212, enquanto quatro móveis Bartira registravam R$ 225. Outros grupos já superavam R$ 1 mil. Como os lances permanecem abertos até o fechamento, esses números podem subir até a data do evento.

Como participar dos leilões online da Casas Bahia

Quem quiser disputar algum lote precisa criar cadastro na Kwara, aceitar os termos de uso e solicitar a habilitação na página do evento. O pedido deve ser feito com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao início do leilão. A liberação depende da análise dos dados e dos documentos enviados.

Depois da habilitação, é possível apresentar lances manuais ou programar lances automáticos. Nesse segundo formato, o sistema aumenta a oferta quando outro participante supera o valor anterior, respeitando o limite definido pelo usuário.

Em caso de empate, o edital prevê preferência para a oferta registrada primeiro e estabelece que o lance automático prevalece sobre o manual.

Os lotes não terminam todos exatamente no mesmo instante. O encerramento ocorre de forma sequencial e, se houver uma nova oferta nos últimos segundos, o cronômetro ganha tempo adicional para permitir novos lances.

Comissão e despesa administrativa entram na conta

O preço do lance não representa sozinho o valor desembolsado por quem vencer. Nos dois leilões, há uma comissão de 5% destinada à leiloeira, calculada sobre o valor da arrematação, além de uma despesa administrativa equivalente a 15% do valor arrematado.

"A comissão devida ao leiloeiro não está inclusa no valor do lance", segundo o edital, então, antes de definir o limite de uma oferta, é importante considerar esses encargos e também possíveis gastos com transporte, desmontagem e retirada.

Depois que o lance vencedor é aprovado pelo vendedor, a Kwara envia as instruções de pagamento por email. O edital estabelece prazo de até um dia útil a partir da comunicação da aprovação. O pagamento engloba o valor arrematado, a comissão e a despesa administrativa.

Produtos são vendidos como estão e sem garantia

Os editais afirmam que os bens serão entregues nas condições em que estiverem e podem apresentar marcas de uso, avarias, peças ausentes ou outros problemas. "Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca."

No evento de móveis do dia 29, o documento também informa que fotografias, descrições, preços de referência e medidas são apenas indicativos. O texto recomenda que, em caso de dúvida sobre determinado lote, o interessado não faça a oferta.

O edital do primeiro leilão também recomenda a visitação dos bens quando essa possibilidade estiver disponível, justamente porque fotos e descrições podem não representar integralmente o estado do produto.

Retirada dos produtos exige planejamento

A logística depois da compra também merece atenção. No leilão do dia 20, a retirada deve ser previamente agendada e os dados das pessoas e do veículo precisam ser enviados com pelo menos 48 horas úteis de antecedência. O edital exige ainda veículo apropriado e equipamentos de segurança.

No leilão do dia 29, a antecedência exigida é maior. O agendamento deve ser feito com pelo menos 78 horas úteis e eventuais alterações de dados podem levar ao reagendamento da retirada. Também é obrigatório o uso de calçado de segurança, e há restrições de vestimenta e de objetos que podem ser levados ao local.

O participante também deve providenciar veículo adequado, como HR, Kombi ou VUC. Não é permitida a retirada a pé, de motocicleta ou de forma fracionada.

Antes de confirmar qualquer lance, vale conferir não apenas o preço exibido na tela, mas também a composição do lote, o estado dos produtos, os custos adicionais e a operação necessária para retirar os bens.

Como os lances são irrevogáveis após o registro e os produtos não têm garantia de funcionamento ou troca, a leitura completa do edital é parte essencial da participação.