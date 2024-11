Neymar compra terreno em área de luxo de Miami por US$ 26 milhões; veja foto

Neymar Jr. fez uma aquisição que levantou ainda mais especulações sobre seu futuro: um terreno de frente para o mar em Bal Harbour, bairro exclusivo em Miami, pelo valor de US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 149,8 milhões). A transação, confirmada pelo The Wall Street Journal, é a mais recente adição ao crescente portfólio de propriedades de luxo do atleta e fortalece os rumores de que ele possa ir para o Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS) onde já atuam seus antigos companheiros de Barcelona, Lionel Messi e Luis Suárez.

O terreno de aproximadamente 2.550 metros quadrados, com uma vista privilegiada, foi listado por valores que variaram entre US$ 28,5 milhões (cerca de R$ 164,1 milhões) e US$ 30 milhões (cerca de R$ 172,8 milhões), sugerindo que Neymar pode ter fechado um negócio abaixo do preço inicial. A propriedade inclui ainda planos aprovados para uma luxuosa mansão de 13 mil pés quadrados (cerca de 1.200 metros quadrados), desenhada pelo renomado escritório de design Elicyon, sediado em Londres, que promete unir sofisticação e vistas deslumbrantes da baía de Miami.

O vendedor do imóvel, Bent Philipson, empresário do setor de saúde e fundador da Philosophy Care, adquiriu o terreno com uma construção mais antiga em 2020, pagando cerca de US$ 9,3 milhões (aproximadamente R$ 53,5 milhões) antes de demolir a estrutura. Esta não é a primeira vez que Philipson se envolve em negociações imobiliárias de destaque, embora atualmente ele também esteja envolvido em um processo judicial em Nova York relacionado a uma rede de casas de repouso.

Neymar comprou terreno em bairro de luxo em Miami. Área demarcada em amarelo é o terreno comprado por Neymar. (Reprodução: Google Maps) (Google Maps/Reprodução)

Alta valorização imobiliária

A compra do terreno por Neymar ocorre em um momento em que Bal Harbour, assim como várias outras áreas de luxo em Miami, tem registrado uma alta valorização imobiliária. Com o valor médio das propriedades de Bal Harbour em torno de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões), a compra se destaca pela exclusividade e por estar localizada em um dos bairros mais procurados da cidade, conhecido pela privacidade e segurança, um atrativo a mais para celebridades e investidores de alto perfil.

Além disso, Miami vem atraindo um número crescente de personalidades do esporte e do entretenimento que buscam residências de alto padrão. Recentemente, Lionel Messi adquiriu uma propriedade em Fort Lauderdale, na comunidade Bay Colony, por US$ 10,75 milhões (aproximadamente R$ 61,9 milhões), uma compra que coincidiu com sua entrada no Inter Miami. A proximidade de Neymar e Messi, somada à recente compra de Neymar na Flórida, intensifica a especulação sobre uma possível transferência do jogador brasileiro para o time norte-americano de David Beckham.

O mercado imobiliário de luxo em Miami, que vem sofrendo impactos de desastres naturais, aumento nos custos de seguros e impostos sobre propriedades, permanece aquecido e atrai investidores do mundo todo. Bal Harbour, com seu apelo de exclusividade e segurança, parece o lugar ideal para uma futura estrela da MLS. A compra de Neymar fortalece seu vínculo com a cidade, e os fãs aguardam para saber se este novo lar será o ponto de partida para uma nova fase de sua carreira no futebol norte-americano.