Conheça a nova mansão de Neymar, cobertura quadriplex no segundo prédio mais alto do Brasil

Neymar está perto de se tornar o feliz proprietário de uma cobertura quadriplex em Santa Catarina, mais especificamente próxima da praia na cidade de Balneário Camboriú. O jogador havia comprado uma gigantesca unidade ainda na planta e recebe agora, três anos depois, as chaves de sua nova propriedade no litoral catarinense.

A propriedade ainda não está totalmente pronta. Obras de acabamento fazem parte do dia a dia da cobertura, como a colocação de piscina, pisos e metais, entre outros. A decoração do local é o próximo passo para que tudo fique pronto até o verão, época de alta temporada na cidade.

O "Neyplex" tem vista 360º de toda Balneário, com ponto alto da piscina que ficará no segundo andar dos quatro que ocupa, de frente para o mar. Ali, o atacante mandou instalar uma área gourmet, que já ganhou um guarda-corpo.

Toda a torre é espelhada, garantindo a privacidade dos moradores ilustres, que terão dois helipontos. Um deles fica na unidade de Neymar, que também tem um elevador privativo.

A propriedade fica localizada no Yachthouse Residence Club, construção conhecida como "Torres Gêmeas". Com vista para o mar, o edifício tem 281 metros de altura, divididos em 81 andares. O prédio fica localizado em uma curta faixa de terra entre a praia e um rio, que conta com um pequeno cais, onde pequenas embarcações ficam estacionadas.

Preocupação

Durante o ciclone que ocorreu em julho em Santa Catarina, a cobertura deu uma leve balançada com a força dos ventos. É que a unidade de Neymar ocupa o alto de uma das duas torres de 281 metros e 81 andares do empreendimento chamado Yachthouse, por parecer mesmo um barco luxuoso. Estes são dois dos prédios mais altos do mundo.

Neymar, inclusive, não é o único famoso que ficará nas alturas. Luan Santana, Alexandre Pires e o sertanejo Sorocaba também adquiriram apartamentos por lá. E na mesma torre, o atacante terá a companhia de Arthur Melo, que já esteve na seleção brasileira e atua pelo ACF Fiorentina.