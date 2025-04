Com Leblon e Ipanema, Rio de Janeiro é cidade com maior valorização nos lançamentos de luxo

No primeiro trimestre de 2025, o Rio de Janeiro se destacou como a cidade com maior valorização nos lançamentos imobiliários nos segmentos econômico e de luxo. O Índice de Lançamentos Imobiliários, desenvolvido pelo Grupo OLX através da plataforma de inteligência imobiliária DataZAP, registrou uma alta de 10,32% nos preços dos lançamentos no município ao considerar todos os segmentos.

Nos segmentos econômico e de luxo, a capital fluminense liderou com altas de 22,28% e 29,28%, respectivamente.

Curitiba, por sua vez, se destacou com a maior valorização no segmento de médio padrão, de 37%. Já considerando o valor absoluto, Porto Alegre foi a cidade que mais se destacou, com um aumento expressivo de 11,34% nos preços dos lançamentos no trimestre.

O crescimento expressivo de 40,69% no acumulado de 12 meses no Rio de Janeiro foi impulsionado por lançamentos em localizações altamente valorizadas, especialmente na zona sul e na zona oeste da cidade.

Na zona sul, os lançamentos de alto padrão se concentram principalmente nos bairros do Leblon e Ipanema, onde o preço do metro quadrado pode chegar até R$ 42 mil. Já na zona oeste, os destaques estão na Barra da Tijuca, especialmente na região do Jardim Oceânico, conhecida pelo perfil de alto valor agregado e alta renda, com preços que podem atingir R$ 34 mil o metro quadrado.

"Os lançamentos de luxo em áreas premium foram determinantes para a valorização registrada no mercado carioca", afirma Coriolano Lacerda, gerente de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

Preço médio dos imóveis

O preço médio dos lançamentos no país foi de R$ 11.993 por metro quadrado, com a capital gaúcha liderando como o metro quadrado mais caro, alcançando R$ 14.487.

Florianópolis e Curitiba completam o topo do ranking, com preços de R$ 13.800 e R$ 13.785, respectivamente.

São Paulo, por sua vez, apresentou um leve recuo de 0,59% nos últimos três meses, com o preço médio do metro quadrado chegando a R$ 12.694. No entanto, no acumulado de 12 meses, a cidade registrou uma alta de 7,66%, principalmente impulsionada pelos lançamentos de imóveis de médio padrão e luxo.

Em termos anuais, os lançamentos imobiliários apresentaram um aumento de 12,38%, um desempenho superior ao do INCC, que cresceu 7,37% no mesmo período. Entretanto, algumas cidades enfrentaram quedas de preço, como Campinas, Florianópolis e Fortaleza, que apresentaram desvalorizações de 9,97%, 16,64% e 17,30%, respectivamente.

Já Rio de Janeiro, Porto Alegre e a região metropolitana de São Paulo (exceto a capital paulista) registraram as maiores altas, com variações de 40,69%, 39,38% e 20,48%, respectivamente.

Para Coriolano Lacerda, os dados mostram um mercado resiliente.

“A expectativa é de que ambos os segmentos continuem com bom desempenho. O mercado de luxo, especialmente, pode se beneficiar de um ambiente de crédito mais restritivo. Já no segmento econômico, a continuidade dos recursos do FGTS, voltados ao programa Minha Casa Minha Vida, deve manter o ritmo de lançamentos”, finaliza o especialista à EXAME.