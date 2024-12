Quanto custa comprar um imóvel no RJ? Veja valores e bairros

O Rio de Janeiro é provavelmente uma das cidades mais cobiçadas do país. Imagina só poder comprar um imóvel que seja na praia, mas que ao mesmo tempo que tenha a infraestrutura e todos os recursos de uma grande cidade? Esse é o sonho de muitos, mas para realizá-lo, é preciso ter uma ideia de quanto custa comprar um imóvel no RJ.

A cidade não foge da bolha da especulação imobiliária, e ainda conta com muitos prédios antigos, o que pode ajudar ou atrapalhar a negociação. Confira o levantamento com uma média para comprar um imóvel no Rio, além de um ranking dos bairros mais caros e mais acessíveis da cidade.

Na média, quanto custa comprar um imóvel no Rio de Janeiro?

A cidade maravilhosa é cobiçada, e pode ter imóveis mais caros que São Paulo. Para saber quanto custa comprar um imóvel no Rio de Janeiro, é importante definir uma média do valor do metro quadrado da cidade.

Nos bairros mais requisitados, o metro quadrado pode passar de R$20 mil tranquilamente. Na média, levando em consideração todos os bairros da cidade, temos um valor de R$ 10.376 por m².

Ou seja, comprar um imóvel no RJ custa, em média, R$1 milhão. É claro que esse valor pode mudar de acordo com o bairro escolhido, a metragem e as condições do imóvel.

Ranking dos bairros mais caros do RJ

Os bairros mais caros e requisitados do Rio de Janeiro são vizinhos, bairros com praia e com uma paisagem digna de filme. O valor dos imóveis podem variar de acordo com o tamanho e condições, mas se for analisada a média de tamanho dos imóveis e o preço do metro quadrado, esses são os top 3 bairros mais caros do RJ:

Leblon: R$ 3,6 milhões; Ipanema: R$ 2,7 milhões; Lagoa: R$ 1,9 milhões.

Ranking dos bairros mais baratos do RJ

Já os bairros mais baratos seguem a lógica contrária dos mais caros. Geralmente ficam em regiões mais afastadas, com alta densidade populacional e muitas vezes falta de estrutura na região.

Mais uma vez, os preços podem variar de acordo com o bairro, tamanho do imóvel, condições e outros fatores. Veja a lista dos bairros mais baratos para comprar um imóvel no Rio de Janeiro:

Santa Cruz : R$ 150 mil; Campo Grande : R$ 170 mil; Guaratiba : R$ 180 mil.

Outros gastos na hora de comprar um imóvel

Para além do valor da propriedade, existem outros gastos na hora de comprar um imóvel. Veja no detalhe para não se surpreender com valores que não eram esperados:

1. ITBI

O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Trata-se de um imposto municipal para que seja realizada a transferência da propriedade. No Rio de Janeiro, esse valor é aproximado a 3% do preço total do imóvel.

2. Escritura pública

Quando o imóvel é comprado à vista, é necessário fazer uma escritura pública em um cartório. O valor depende do preço do imóvel, então, por exemplo, um apartamento de até R$2 milhões tende a pagar de R$ 3 mil a R$5 mil na escritura.

3. Taxas de financiamento

Se a opção for financiar o imóvel, também é preciso ficar atento às taxas e juros do financiamento, que pode variar de acordo com o tipo de financiamento e banco escolhido. Esse valor independe do local que o imóvel será adquirido.

4. Corretagem

Se um corretor te auxiliou com todo o processo de compra do imóvel, ele também tem direito a uma comissão. A porcentagem no Brasil é de cerca de 6% do valor do imóvel, mas tudo isso é decidido durante a negociação.

Essas são algumas taxas que você pode encontrar no caminho ao comprar um imóvel no Rio de Janeiro, mas também é importante se atentar com o valor da mudança, reformas e outros reparos.